Con Málaga denuncia que la subida del bus a la Feria busca "hacer caja" y favorece a las VTC

Con Málaga ha exigido al Ayuntamiento que dé marcha atrás en la subida de 50 céntimos del billete de autobús a la Feria, que aumenta (como cada año) su importe habitual, 1,50 euros a 2 euros, y que restablezca el uso de la tarjeta transbordo habitual, suspendida de nuevo durante las fiestas. La portavoz adjunta de la formación, Toni Morillas, ha reclamado además un refuerzo de la frecuencia de autobuses en las horas de mayor demanda para evitar las colas que se han repetido en ediciones anteriores.

"Hacer caja" a costa del transporte público

Morillas ha calificado la subida de precio de "despropósito" y ha acusado al equipo de gobierno municipal de perseguir un objetivo recaudatorio al encarecer el trayecto en autobús hacia el recinto ferial. Según ha denunciado, la medida "solo tiene como objetivo hacer caja desincentivando el uso del transporte público colectivo para acudir a la feria", en un contexto en el que, a su juicio, la estrategia de movilidad del Ayuntamiento pasa por desincentivar el autobús y favorecer el uso de los VTC.

La dirigente de Con Málaga ha vinculado esta subida a la imposibilidad de usar la tarjeta transbordo durante la Feria, una restricción que, según ha explicado, se repite un año más y que obliga a los usuarios a pagar el billete especial sin las bonificaciones habituales del bonobús.

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, junto a la edil de Movilidad, Trinidad Hernández, presenta los nuevos buses híbridos de la flota de la EMT / Álex Zea

Colas y saturación, un problema recurrente

La formación ha puesto el foco en los problemas de movilidad que se han repetido en ediciones anteriores de la Feria, con largas colas para acceder a los autobuses y servicios "absolutamente saturados" en las horas de mayor afluencia. Morillas ha pedido que el Ayuntamiento amplíe la flota y garantice una frecuencia suficiente para evitar que, como en años previos, los autobuses pasen por las paradas sin poder recoger a más viajeros.

Frente a esta situación, la portavoz adjunta ha criticado lo que ha descrito como "una alfombra roja" para los VTC, a los que acusa de competencia desleal con el taxi y de aplicar precios que califica de abusivos durante los días de Feria.

Lo que ofrece la EMT este año

Al margen de la crítica de Con Málaga, el dispositivo de la Empresa Malagueña de Transportes (EMT) para esta Feria contempla más de 270 autobuses, entre ellos flota eléctrica e híbrida incorporada recientemente, y la puesta en marcha de líneas especiales directas al Real desde los distintos distritos de la ciudad a partir de las 20:00 horas, con un precio de 2 euros por trayecto. Durante el día, las líneas ordinarias que dan servicio a la Feria del Centro mantienen la tarifa bonificada habitual. El pago en los autobuses especiales puede realizarse también con tarjeta bancaria, sin necesidad de efectivo.

Con Málaga ha reclamado al Ayuntamiento que planifique medidas que limiten lo que considera una situación de abuso por parte de las VTC y que, al mismo tiempo, garanticen el uso del transporte público colectivo. Para ello, según Morillas, es necesario que el billete de autobús a la Feria mantenga el mismo precio y las mismas bonificaciones que rigen el resto del año, fuera de las fechas festivas.