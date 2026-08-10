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Elecciones municipales 2027

Mariano Ruiz Araujo se postula como candidato a la Alcaldía de Málaga en las próximas elecciones municipales

Mariano Ruiz Araujo, actual portavoz socialista en el Ayuntamiento, aspira a liderar el PSOE en la capital frente a Francisco de la Torre en 2027

Mariano Ruiz Araujo se presentará como candidato en las primarias del PSOE

Mariano Ruiz Araujo se presentará como candidato en las primarias del PSOE / L.O.

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Esperanza Mendoza

Esperanza Mendoza

Málaga

Tenemos otro candidato. El portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Málaga, Mariano Ruiz Araujo, se presentará a las primarias internas del PSOE para optar a la candidatura del partido a la Alcaldía de la capital en las elecciones municipales de 2027.

Según fuentes del PSOE, el edil cuenta con el respaldo del partido y todo apunta a que ningún militante más se presentará para las próximas elecciones, lo que allana el camino hacia una candidatura que se hará oficial próximamente. Además, con este anuncio, las dudas sobre una posible candidatura de Josele Aguilar quedan despejadas.

Un concejal con trayectoria en la Junta de Andalucía

Ruiz Araujo, nacido en Málaga en 1985, está vinculado al distrito de El Palo, donde ejerce como secretario general de la agrupación socialista. Es licenciado en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad de Málaga y cuenta además con dos másteres, uno en Sociología Aplicada y otro en Profesorado de Educación Secundaria.

Antes de incorporarse a la corporación municipal, desarrolló buena parte de su carrera política en la Junta de Andalucía, donde ocupó los cargos de delegado de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, y con anterioridad de director general de Calidad, Innovación y Fomento del Turismo.

Del concejal más joven a la portavocía

Ruiz Araujo se incorporó al Ayuntamiento de Málaga en 2019, entonces como uno de los ediles más jóvenes de la corporación. En las elecciones municipales de 2023 concurrió en el número tres de la candidatura socialista, por detrás de Dani Pérez y Begoña Medina.

Asumió la portavocía del Grupo Municipal Socialista en junio de 2026, tras la salida de Dani Pérez hacia el Parlamento de Andalucía. Ese nombramiento lo situó como principal referente del PSOE en la oposición municipal y reforzó su perfil de cara a una eventual candidatura a la Alcaldía.

Relevo generacional frente a De la Torre

La eventual candidatura de Ruiz Araujo, de 41 años, plantea un contraste generacional con Francisco de la Torre, que previsiblemente volverá a presentarse por el Partido Popular con 84 años. Ruiz Araujo es hijo de Mariano Ruiz Cuadras, histórico dirigente del PSOE malagueño, y procede de una familia con vinculación de larga trayectoria en el partido en la capital.

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Con este movimiento, y a la espera del anuncio oficial, la carrera hacia la Alcaldía de Málaga en 2027 empieza a perfilarse con dos nombres: Francisco de la Torre por el PP y Mariano Ruiz Araujo por el PSOE, en un pulso que previsiblemente girará en torno a la vivienda, el modelo turístico, la movilidad y el desarrollo urbanístico de la ciudad.

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