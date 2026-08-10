La provincia de Málaga reduce un 20% el consumo en verano de agua embalsada al aprovechar otros recursos

Los datos de las últimas cinco semanas en cuanto a la evolución de los embalses malagueños arrojan un consumo de unos 35 hectómetros cúbicos. Es un ahorro significativo, en plena temporada alta, porque representan aproximadamente un 20% menos de lo que "se bebía" la provincia antes del periodo de sequía. El aprovechamiento de otros recursos para el riego en agricultura, jardines, limpieza viaria o campos de golf ha permitido que cada semana se gasten 1,5 hectómetros cúbicos menos que durante los periodos veraniegos previos a 2022.

En este momento, los siete pantanos de la provincia se encuentran de media por encima del 86% de su capacidad total, si bien es cierto que por seguridad el de Casasola no pasa de los ocho hectómetros cúbicos frente a los 21 de aforo que posee. Son cinco puntos más de lo que de media atesoran los embalses de la provincia de Cádiz.

De los barcos con agua potable hasta Málaga a las duchas cerradas

Recordemos que a principios del mes de julio, Málaga mantenía sus pantanos a más del 92%. Así había definitivamente dicho adiós a la sequía, a las puertas de una temporada alta por primera vez sin restricciones en años. Hace 12 meses aún había duchas cerradas en las playas de muchos municipios costeros o, hace 24, la provincia se planteaba traer agua potable en barcos para paliar la grave situación hídrica que sufría.

El uso de aguas recicladas se complementan con el ahorro que suponen los caudales que aporta la desaladora de Marbella, recién restaurada tras la sequía de estos últimos años. / L. O.

Los números de estos primeros días de agosto son inéditos en década y media. Destaca la situación de pantanos como el del Limonero o los de Guadalteba y Guadalhorce, todos ellos prácticamente al 100% de su máximo técnico. Málaga va a poder cerrar el verano con las previsiones más optimistas de cuantas se pusieron sobre la mesa a finales del pasado mes de febrero.

Un escenario bastante distinto al del pasado periodo estival

Si observamos cómo se encontraba Málaga hace justo un año, los siete embalses acumulaban 332 hectómetros cúbicos, casi 200 menos de los actuales 525. La mejora es del 58%, cuando hace apenas un mes, el balance era de un 55% más agua que 12 meses antes. Los expertos expresan que las medidas de ahorro que se han implantado progresivamente no dejan de mejorar los datos de consumo.

La variación más importante en el último año la muestra el pantano de la Viñuela, el de mayor aforo de la provincia. A principios de 2024 se encontraba en situación crítica, catalogado de manera oficial como "embalse muerto". Sin embargo, con las lluvias posteriores ya logró afrontar con 80 hectómetros cúbicos julio de 2025 y en este momento alberga más de 145 hectómetros (88,5%).

La Viñuela ha pasado en apenas dos años de considerarse embalse muerto a tener que desembalsar parte de su caudal. / Francis Silva / LMA

Llamamiento al ahorro en la Costa del Sol más occidental

Al margen de Casasola, el único pantano que está por debajo del 75% de su aforo en la actualidad es el de la Concepción, que con unos 41 hectómetros cúbicos mantiene casi 8 hectómetros menos que a principios de agosto de 2025. No es de extrañar que con el principal recurso de agua potable de la Costa del Sol Occidental en esa situación, desfavorable sobre el pasado año (como excepción provincial), la empresa pública Acosol haya reforzado sus campañas sobre ahorro de caudal.

Así, hace apenas unos días, esta empresa pública dependiente de la Mancomunidad occidental hacía un "llamamiento a la ciudadanía para evitar el exceso de consumo, especialmente durante los meses de verano". Es el tramo del año en el que aumenta el consumo destinado al riego de jardines y terrazas. Acosol subraya "que disponer de más agua no significa que debamos consumirla sin medida". Este organismo expresa que en lo que va de año "el consumo de agua potable en la Costa del Sol Occidental ha experimentado un incremento considerable con respecto al mismo periodo del año pasado".

Las recomendaciones que Acosol lanza a la ciudadanía al subir el consumo

En un comunicado, la empresa pública insiste en que el mejor escenario es aquel en el que las reservas se recuperan y, al mismo tiempo, "la ciudadanía mantiene hábitos responsables de consumo. El esfuerzo colectivo realizado durante los últimos años ha demostrado que pequeños gestos cotidianos pueden tener un gran impacto en la conservación de un recurso esencial". No obstante, los técnicos aluden a que hemos vivido el segundo junio más caluroso de la historia, así como el tercer julio más cálido, para justificar ciertos incrementos.

Entre las recomendaciones que realiza Acosol destacan "regar únicamente cuando sea necesario, hacerlo preferentemente a primera hora de la mañana o al anochecer para reducir la evaporación, utilizar sistemas de riego eficientes como el goteo, revisar posibles fugas y reducir el tiempo de riego". Y alega que con esta iniciativa no debe cundir la alarma, pero sí se apela a la "responsabilidad compartida". Y en este sentido se insiste: "La situación actual de las reservas es positiva, pero mantenerla depende, en buena medida, del uso que hagamos entre todos de un recurso tan valioso como el agua".