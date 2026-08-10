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Vivienda

Así son las casas más caras de Málaga: villas de hasta 70 millones, lagos privados y garajes para 42 coches

La mayoría de las viviendas se concentran en Marbella y Benahavís, pero en la capital hay más de medio millar de casas que superan el millón de euros

Villa Bellagio es la vivienda más cara de España y está en Málaga.

Villa Bellagio es la vivienda más cara de España y está en Málaga. / Idealista

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Chaima Laghrissi

Chaima Laghrissi

Málaga

Málaga es el paraíso español de las viviendas de lujo. Según un informe de Idealista, la provincia concentra el 21% de las casas de más de un millón de euros anunciadas en España este portal. Esto convierte a la provincia junto a Madrid a la cabeza nacional del mercado inmobiliario de ultralujo.  

En Idealista se ofertan un total de 9.799 casas desde más de un millón de euros, pero hay una que se corona como la más cara de Málaga que a su vez también es la más cara de España. Se llama Villa Bellagio, se encuentra en Marbella y está a la venta por la friolera de 70 millones de euros

Enclavada en la prestigiosa urbanización de Sierra Blanca, conocida como el 'Beverly Hills de Marbella', la vivienda de 5.507 metros cuadrados cuenta con vistas panorámicas al Mediterráneo, 13 suites, spa, salón de peluquería, cine, bolera y garaje para 42 coches.

Villa Bellagio es la casa en venta más cara de España.

Villa Bellagio es la casa en venta más cara de España. / Engel & Völkers Marbella

El interior de Villa Bellagio está concebido para ofrecer una experiencia de lujo sin límites, con espacios destinados tanto al descanso como al entretenimiento. Entre sus instalaciones destaca una bolera profesional, una sala de billar con bar y un cine privado con capacidad para 22 personas.

La vivienda dispone además de un garaje de exhibición climatizado, pensado para mostrar vehículos como auténticas piezas de colección, además de otro garaje subterráneo con capacidad para 42 coches.

Vivienda de estilo andalusí en Benahavís.

Vivienda de estilo andalusí en Benahavís. / Idealista

Tras Villa Bellagio, entre las propiedades más caras de la provincia aparece La Madrugada, una finca situada en la zona de Los Flamingos, en Benahavís, que ha salido al mercado por 34 millones de euros. La propiedad se extiende sobre una parcela de 333.000 metros cuadrados y está formada por dos villas de estilo hispano-árabe que suman 17 dormitorios y 16 baños.

Ubicada a pocos kilómetros del mar y próxima al entorno de Puerto Banús y Estepona, la finca dispone además de jardines, piscina, lago privado, amplias terrazas y vistas al mar y a la montaña. Su arquitectura destaca por elementos de inspiración andalusí y morisca, como arcos de piedra, fuentes y baldosas antiguas.

Villa en el Cerrado de Calderón.

Villa en el Cerrado de Calderón. / Idealista

La casa más cara de la capital

No hace falta irse a la Milla de Oro para encontrar ultralujo. La capital cuenta también con más de 500 casas y pisos que superan el millón de euros. La más cara es una villa situada en la exclusiva urbanización en Cerrado de Calderón, en Málaga capital, se encuentra otra de las viviendas más exclusivas actualmente a la venta: una villa independiente anunciada por 7,5 millones de euros. La propiedad cuenta con 2.068 metros cuadrados construidos, siete dormitorios y se levanta sobre una parcela de 3.076 metros cuadrados.

Distribuida en tres niveles y conectada mediante ascensor, la vivienda dispone de varios salones, comedor, sala de juegos, cocina con zona de office, despensa y lavadero. En la planta superior se distribuyen cuatro dormitorios en suite con vestidor y vistas al mar y a los jardines.

La planta inferior alberga además una vivienda independiente de servicio y un garaje con capacidad para seis vehículos. En el exterior, la propiedad cuenta con piscina, amplias zonas ajardinadas, área de barbacoa y espacio chill-out, además de vistas panorámicas sobre la bahía de Málaga.

Dúplex en calle Pacífico.

Dúplex en calle Pacífico. / Idealista

Entre las propiedades más caras también aparecen varios áticos de Málaga Towers by Metrovacesa, el complejo residencial situado en la zona de Sacaba, en Málaga capital. Uno de estos inmuebles se encuentra anunciado por 5.942.000 euros.

La vivienda cuenta con 389 metros cuadrados construidos y 278 metros cuadrados útiles, distribuidos en cuatro dormitorios y cinco baños. Su elevado precio sitúa a estos áticos entre las propiedades más exclusivas actualmente a la venta en la capital malagueña.

También en el litoral de Málaga capital aparece entre las viviendas más caras un dúplex situado en la calle Pacífico, en la zona de La Térmica-Sacaba Beach, anunciado por 6,35 millones de euros.

Noticias relacionadas y más

La vivienda se encuentra en una novena planta y dispone de 421 metros cuadrados, cuatro dormitorios y garaje incluido. El precio alcanza los 15.083 euros por metro cuadrado, situándose entre los inmuebles residenciales más exclusivos actualmente a la venta en Málaga capital.

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