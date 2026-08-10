Así son los nuevos 34 megabuses híbridos que ya funcionarán durante la Feria de Málaga: más eficiencia y mejor tecnología

La conectividad de las ciudades debe mejorar al compás de su densidad de población. Con ese sentir, el Ayuntamiento de Málaga ha invertido 16.150.000 euros (IVA no incluido) para continuar avanzando en la renovación y modernización de la flota de la Empresa Malagueña de Transportes (EMT), que pretende reducir a lo largo de 2026 la edad media de su flota a los 8,5 años. La ciudad va a incorporar 34 nuevos megabuses híbridos a su oferta de movilidad interurbana con el objetivo de reforzar el servicio en las líneas de mayor demanda y a mejorar la capacidad, la eficiencia y la sostenibilidad del transporte público.

La incorporación al servicio es inmediata, de manera que ya estarán en funcionamiento para el inicio de la Feria de Málaga. Serán 34 nuevas unidades del modelo Citaro Hybrid, del fabricante alemán Mercedes-Benz. Aunque antes de final de año la EMT prevé incorporar otros 16 nuevos autobuses de los cuales 11 serán articulados híbridos y 5 midibuses eléctricos.

El incremento de vehículos nuevos que se están poniendo en servicio durante 2026 permitirá situar la edad media de la flota en 8,5 años al cierre del ejercicio. Se produce, por tanto, un avance significativo en la modernización del parque móvil municipal.

Más capacidad y mejor tecnología

Los nuevos megabuses se destinarán a prestar servicio en las líneas de alta ocupación de EMT que conectan las zonas residenciales con los principales centros sanitarios, comerciales y administrativos de la ciudad. Se trata de vehículos punteros en materia medioambiental que contarán además con una longitud de 18 metros y capacidad para 150 pasajeros.

Los autobuses incorporan sistemas de optimización de consumo como la dirección asistida electrónica inteligente, el asistente de frenada BAS, un sistema de gestión de la estabilidad de la articulación y tecnología de recuperación de energía neumática durante las deceleraciones. También cuentan con una rampa de acceso para personas con movilidad reducida (PMR) con capacidad de carga de hasta 350 kilogramos.

En lo relativo a la seguridad activa, disponen de Sistemas Avanzados de Asistencia al Conductor (ADAS) equipados con sensores y radares de detección del entorno para la mitigación de riesgos en la conducción. El equipamiento se completa con pantallas de información al usuario, puertos USB para la carga de dispositivos móviles, un puesto de conducción ergonómico y un sistema de videovigilancia interna.

Plan de inversiones 2027-2029

La EMT avanza actualmente en la tramitación del expediente de contratación para el suministro de 74 autobuses híbridos de 12 metros de longitud. El presupuesto base de licitación contempla un precio unitario de 460.000 euros, lo que representa una inversión total estimada de 34.040.000 euros. Así, la planificación del contrato prevé una adjudicación inicial de 54 unidades, cuyas entregas se programarán en dos fases: 32 vehículos en el ejercicio 2027 y 22 en 2028. No obstante, el pliego incluye la opción de incorporar 20 unidades adicionales de forma complementaria.

A través de esta renovación, el Ayuntamiento persigue la actualización tecnológica de los recursos de transporte urbano y el incremento de la capacidad operativa de la red. El desarrollo de este plan plurianual fija como objetivo técnico situar la edad media de la flota de autobuses en los 7 años para el año 2028.