Tamese: los orígenes de una gran industria metalúrgica malagueña

Un nuevo estudio reconstruye los orígenes y primera etapa de Tamese —Talleres Metalúrgicos Secundaria—, uno de los referentes industriales de Málaga en el siglo XX. La investigación, elaborada por el autor de estas líneas y de próxima publicación en una revista académica especializada, sitúa el desarrollo inicial de sus talleres en el Arroyo del Cuarto durante la década de 1930 y documenta su traslado a La Misericordia en los años cincuenta.

El origen de ‘La Secundaria’

Para entender la denominación de la empresa hay que remontarse a comienzos del siglo XX. En 1903 se creó la Sociedad Hidroeléctrica del Chorro con el objetivo de suministrar electricidad a Málaga. La energía se producía en El Chorro y desde la estación primaria llegaba, mediante líneas de alta tensión, a la estación secundaria en el Arroyo del Cuarto —actual calle Ingeniero de la Torre Acosta, 5—. Allí se transformaba y reducía la tensión para distribuir la energía por la ciudad.

Con el tiempo, la denominación ‘La Secundaria’ terminó aplicándose no solo a las instalaciones eléctricas, sino también al entorno inmediato. A partir de estos datos, la explicación más probable es que el nombre acabara también pasando de la estación eléctrica a los talleres establecidos en sus inmediaciones —actual calle Simeón Giménez Reyna, 14—.

Interior de los talleres de Tamese en La Misericordia. Foto Arenas, diciembre de 1957. / Archivo Fotográfico Universidad de Málaga

Los talleres de La Secundaria aparecen mencionados por vez primera en prensa en octubre de 1937. No obstante, su origen probablemente se remonta a algunos años antes: la comparación entre las fotografías aéreas de 1928 y 1936 muestra una importante ampliación de las instalaciones situadas junto a la estación eléctrica.

Las primeras informaciones detalladas aparecen en 1943. Diversos anuncios de prensa identifican a los ‘Talleres Metalúrgicos La Secundaria’, localizados en el Arroyo del Cuarto y con oficinas en la calle Córdoba número 3. La empresa utilizaba el teléfono 3146 y un distintivo gráfico formado por la letra griega π dentro de un círculo.

Sala de delineación de Tamese en La Misericordia. Foto Arenas, diciembre de 1957. / Archivo Fotográfico Universidad de Málaga

La dirección y el teléfono ya aparecían entre 1941 y 1942 en anuncios de la Oficina Técnica Asesora (OTA). En 1943 volvieron a utilizarse en la publicidad de Proyectos Industriales, que además compartía con La Secundaria el símbolo de la letra griega π y dibujos casi idénticos de estructuras metálicas. Todo apunta a que las tres entidades pertenecían a una misma organización o, al menos, a empresas estrechamente relacionadas.

Por otra parte, en 1946 aparece en la prensa malagueña la sociedad Quintana y Audibert, S. L., especializada en la comercialización de ventanas metálicas. También utilizaba la dirección de calle Córdoba número 3 y el teléfono 3146. Estos datos se mantuvieron en sus anuncios hasta marzo de 1953.

El Archivo de Bergara conserva, además, correspondencia de 1941 con una sociedad denominada Quintana y Audibert, S. L. No ha podido demostrarse que se tratara de la misma sociedad que apareció después en Málaga, aunque la coincidencia cronológica resulta significativa.

La relación entre Quintana y Audibert y Tamese queda mucho más clara en un anuncio publicado en el periódico ‘España’, de Tánger, en junio de 1953. El anuncio incluye la expresión «TAMESE. Antes: Quintana y Audibert, S. L.», una prueba clara de la relación entre ambas denominaciones.

Comparativa de anuncios aparecidos en prensa en 1953. / Sur, Prensa Malagueña, S. A.

La continuidad se refuerza al comparar dos anuncios publicados en ‘Sur’ en marzo y agosto de 1953. El primero pertenece a Quintana y Audibert; el segundo, a Tamese. La nueva publicidad modifica el nombre comercial y elimina el dibujo anterior, pero mantiene prácticamente intacta la estructura del anuncio y continúa ofreciendo ventanas metálicas.

La constitución de Tamese

Según los registros consultados, Tamese inició sus operaciones el 1 de julio de 1946, el mismo año en que Quintana y Audibert aparece por primera vez en la prensa malagueña. Sin embargo, la sociedad anónima no se constituyó formalmente hasta el 17 de julio de 1952, mediante la fusión de los Talleres Metalúrgicos La Secundaria, de Málaga, y Sucesores de Roca y Compañía, de Granada.

Un artículo publicado en ‘Patria’ el 13 de junio de 1954 relata esta operación y señala que los talleres de Málaga contaban con unos 150 trabajadores, frente a los 75 de Granada. Ambas sedes conservaron cierta autonomía operativa, aunque la administración y la gerencia quedaron unificadas.

La relación entre ambas empresas era incluso anterior a la fusión, pues en julio de 1950 ya habían publicado un anuncio conjunto en la Revista Nacional de Arquitectura.

Esquema evolutivo sobre fotografías aéreas de 1953, 1957 y 2024. / Arxiu Nacional de Catalunya / Servicio Geográfico del Ejército / Google Earth

Del Arroyo del Cuarto a La Misericordia

La primera etapa de Tamese no termina en 1952. El traslado de los talleres desde el Arroyo del Cuarto hasta La Misericordia constituye otro momento decisivo.

El análisis de fotografías aéreas históricas permite seguir paso a paso la mudanza. Entre 1956 y 1957 se aprecia el desmantelamiento parcial del viejo recinto del Arroyo del Cuarto.

Mientras, junto a la Casa de Misericordia comenzaba a levantarse el nuevo complejo. En las fotografías de 1946 y de 1953 no aparecen aún edificaciones en ese solar. Sin embargo, en enero de 1957 ya son reconocibles los tres primeros módulos completos y parte de un cuarto —terminado entre 1963 y 1965—.

Un reportaje realizado por Foto Arenas en diciembre de 1957 muestra varias instantáneas del interior de las instalaciones, tanto de los talleres como de una amplia sala de delineación, todo ello ya en pleno funcionamiento.

Apuntes finales

Aunque la investigación se concentra en la primera etapa de Tamese, algunos acontecimientos posteriores ayudan a completar su trayectoria.

Las oficinas de la calle Córdoba siguieron funcionando al menos hasta 1965. El nombre comercial Tamese no se registró oficialmente hasta 1967, ya con domicilio en Carril Hecilla —actual calle Almonte—, junto al Camino de la Misericordia.

En 1973 se produjo la separación de la rama granadina y, tras años de crisis, la prensa local anunció en septiembre de 1984 el cierre de Tamese, cuyas naves fueron posteriormente vendidas y empleadas para otras actividades empresariales. Desde 2024 alberga el espacio de artes escénicas Sohrlin.

Antes, en marzo de 1985, antiguos trabajadores de Tamese impulsaron la sociedad anónima laboral TACOIN, que estableció su sede en el polígono Santa Teresa; pero esa es ya otra historia.