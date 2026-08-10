Los vecinos critican la falta de información sobre el parque de los Baños del Carmen: "Nos pidieron propuestas en 2021 y no han respondido ni a una"

La Asociación de Vecinos de Pedregalejo ha vuelto a criticar la falta de información sobre el futuro parque de los Baños del Carmen, por parte del Ayuntamiento de Málaga

El dirigente vecinal Adolfo García, en declaraciones a La Opinión, lamentó que el Consistorio todavía no ha respondido a la propuesta vecinal, presentada hace cinco años en varios escritos, para el futuro Parque Marítimo de los Baños del Carmen, y que fue enviada al alcalde Francisco de la Torre.

«En 2021 la GMU nos pidió propuestas para el proyecto básico del parque, se las mandamos; pero no han respondido ni a una. Solo nos dijeron que las iban a estudiar», señaló Adolfo García.

Dirigentes vecinales de Pedregalejo, en julio de 2025, en el eucaliptal de los Baños del Carmen. / A.V.

Así, frente al anuncio municipal de ese 2021 de que en el futuro parque se plantarían 97 eucaliptos más, para sumar a los 140 de entonces, y superar los 230 ejemplares, la asociación de vecinos subrayó el efecto negativo de estos árboles porque disminuyen la biodiversidad, y son especies invasoras.

Los vecinos propusieron que se conservaran sendos ejemplares de cornicabra y algarrobo del balneario, así como una lista de especies para crear terrazas con jardín mediterráneo con encinas, pinos, almeces -en Málaga, conocidos como ‘almencinos’-, olivos, tarajes, algarrobos; y para el ajardinamiento general mirto, lentisco, romero, palmito, enebro costero, y sabina costera, entre otras especies.

Los vecinos proponen sustituir los eucaliptos del paseo de entrada a los Baños del Carmen por almencinos. / A.V.

También recomendaban para las pérgolas que se cubrieran con dos tipos de glicinias y madreselva, así como buganvillas de diferentes colores para la parte de calle Bolivia, además de sustituir los 28 eucaliptos del paseo exterior por almencinos.

«De este tema nadie sabe la hora que es», criticó Adolfo García, que recordó que, en 2024, lograron una reunión con la concejala de Urbanismo, Carmen Casero; «pero fue un ‘hola y adiós’ porque había prisas». Por eso, recalcó que, frente a la falta de contestación a las propuestas de los vecinos, nadie conoce el proyecto municipal. «¿Más eucaliptos?», se preguntó.

Los vecinos alertan de que continúan los nidos de cotorras en el eucaliptal del futuro parque, un riesgo para los paseantes. / A.V.

Adolfo García criticó que «nadie enseña nada», y recordó que en los Baños del Carmen quedan eucaliptos secos sin talar que siguen siendo un peligro, aparte de nidos de cotorras que también suponen un riesgo.

Sin carga y descarga dentro de los Baños del Carmen

Hace cinco años, la Asociación de Vecinos de Pedregalejo también defendió que el actual vial de servicio para carga y descarga del restaurante perdiera esa función.

Los vecinos proponen que la carga y descarga se realice en calle Bolivia, y que solo se mantenga un tramo perpendicular hasta el límite con la arena, para seguridad, emergencias, protección civil o salvamento.

Dirigentes de Pedregalejo, hace un año, en el vial de servicio de los Baños del Carmen, que piden anular para trasladar la carga y descarga a calle Bolivia. / A.V.

«La prioridad es que eso va a ser un parque, y da la impresión de que todo se quiere ordenar en función a los intereses de chiringuito del balneario», argumentó el dirigente vecinal. En este sentido, los vecinos se oponen a que la fuente del Balneario se mueva de sitio para dejar espacio a un escenario, porque entienden que el principal beneficiado será el restaurante.

Los vecinos de Pedregalejo se oponen al traslado de esta fuente histórica de los Baños del Carmen. / Álex Zea

8 años con la concesión caducada

Además, recordó que, el pasado 28 de julio, se cumplieron 8 años desde que caducó la concesión del restaurante, que cuenta con una autorización temporal. «¿Cuándo se va a poner en marcha la concesión?», se preguntó.

Obras en la azotea del restaurante El Balneario, de los Baños del Carmen, el pasado enero. / Álex Zea

Adolfo García también hizo referencia a «la baranda con cuestiones marineras», que ampliará el tramo estrecho de acera de calle Bolivia hacia El Morlaco, criticó que «aquí nadie enseña un papel, nadie informa ni dice nada»; y reiteró el temor de la asociación de que «lo que se va a hacer aquí será en función del chiringuito, no de los ciudadanos».

El proyecto "se está ultimando", y la concesión del restaurante está "en tramitación"

Fuentes municipales respondieron la semana pasada destacando que el proyecto del parque marítimo «se está ultimando».

Por su parte, fuentes de la Junta de Andalucía confirmaron esta cuestión, y añadieron que la «recuperación de la zona terrestre de los Baños del Carmen» que hará el Consistorio, «complementará las obras de regeneración de la playa que está ejecutando el Gobierno de España, y que comprende el entorno del Balneario». Además, «está preparando la documentación necesaria para solicitar la correspondiente concesión sobre el conjunto del espacio para poder hacer las obras del parque y presentarla ante la Junta de Andalucía».

Vista aérea de los Baños del Carmen. / Omau

Con respecto a la concesión, informaron de que ha sido solicitada por el actual titular del restaurante y que se encuentra «en tramitación y pendiente de un informe preceptivo de la Administración General del Estado en materia de Costas». El procedimiento, añadieron estas fuentes, estuvo suspendido por el proceso de declaración de BIC del restaurante, «una circunstancia que ya se ha resuelto y que permite continuar con su tramitación».

En todo caso, añadieron las fuentes autonómicas, «en estos momentos no es posible determinar una fecha para la puesta en marcha de una nueva concesión del establecimiento», aunque también remarcaron que «la Junta de Andalucía continuará actuando, dentro de sus competencias, con la máxima diligencia y en coordinación con las administraciones implicadas».