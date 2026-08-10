La vivienda nueva en la Costa del Sol dispara precios por el interés extranjero y el auge del lujo

El mercado de vivienda de obra nueva en la Costa del Sol continúa marcando récord de precios en un escenario que combina una demanda que se sitúa «en máximos» (y donde tiene mucho peso el comprador extranjero) frente a una escasez de oferta disponible y una creciente incorporación de producto prime y de lujo. Según el informe Obra Nueva en la Costa del Sol, publicado recientemente por la consultora Savills, todos estos factores han provocado una «fuerte aceleración de los precios», que alcanzan niveles nunca vistos en prácticamente todos los segmentos residenciales.

«La Costa del Sol ha dejado de ser únicamente un destino vacacional para convertirse en uno de los principales mercados residenciales internacionales del sur de Europa, impulsado por la llegada de residentes permanentes, teletrabajadores y compradores internacionales que buscan calidad de vida, conectividad y un entorno económico dinámico», señala la consultora.

Precio medio de la vivienda según el estudio

Según el estudio de Savills, el precio medio de la vivienda plurifamiliar de nueva construcción se situó en 5.725 euros por metro cuadrado en 2025, registrando un crecimiento interanual del 23% y superando por primera vez el millón de euros por vivienda (la media es de 1.016.608 euros). En el caso de la vivienda unifamiliar nueva, el precio medio asciende a 2,97 millones con un metro cuadrado que cotiza a 6.379 euros (también un 23% más que al año pasado).

En municipios como Marbella, Mijas Costa o Fuengirola, los compradores internacionales ya representan más de la mitad de la demanda de obra nueva. Británicos, neerlandeses, suecos y alemanes figuran entre las nacionalidades más activas, impulsando especialmente el segmento medio-alto y prime. Su interés se dirige principalmente a promociones con altos estándares de calidad, amplias zonas comunes, servicios integrados, sostenibilidad, cercanía al mar y oferta de ocio vinculada al golf, la náutica o la restauración de alto nivel.

«Lo más significativo no es solo el incremento de los precios, sino la velocidad a la que se comercializan las promociones. Los proyectos que llegan al mercado con un precio alineado con la demanda, en una ubicación consolidada y con un producto bien diseñado, están alcanzando ritmos de preventa muy elevados, en muchos casos comercializando entre el 30% y el 50% de las viviendas antes incluso del inicio de las obras. La demanda sigue siendo muy superior a la oferta disponible, especialmente en los segmentos medio-alto y prime», comenta el director ejecutivo de Savills Andalucía, José Félix Pérez-Peña.

La consultora afirma que el incremento de precios «responde a factores estructurales más que coyunturales». El año pasado se vendieron unas 12.265 viviendas vendidas de obra nueva manteniendo un stock (unidades disponibles del total de la oferta) de apenas 5.328 unidades, y reflejando «un claro desequilibrio entre oferta y demanda». A ello se suman la escasez de suelo finalista, el aumento de los costes de construcción y la fuerte presión compradora procedente del mercado internacional.

Aunque la presión sobre los precios es generalizada en toda la Costa del Sol, el informe resala varios mercados que actúan «como auténticos aceleradores».

Mercados aceleradores

Según Savills, Estepona concentra el 28% de toda la oferta inicial de obra nueva de la Costa del Sol, y es el principal foco de desarrollo residencial del litoral. «Su capacidad para generar nuevo producto, junto con una potente demanda nacional e internacional, la ha consolidado como uno de los mercados más activos y con mayor capacidad de absorción», constata Savills.

Marbella, con otro 14% de la oferta de obra nueva, continúa siendo el principal motor de valor del mercado. En el segmento residencial de lujo, los precios medios de la vivienda plurifamiliar rozan los 2,5 millones de euros y superan los 8.000 euros el metro, un 41% por encima de la media de la Costa del Sol. «Con la irrupción de las branded residences y proyectos cada vez más exclusivos, se está elevando el listón del mercado y ejerciendo influencia sobre el conjunto de la región», señala el analista de Savills Research Andalucía Jonathan Pino

Por su parte, Mijas Costa y Fuengirola concentran respectivamente el 18% y el 16% de la oferta inicial de obra nueva. Ambos municipios destacan por su equilibrio entre vivienda habitual y segunda residencia y una creciente presencia de compradores extranjeros. «Su capacidad para atraer demanda internacional de poder adquisitivo medio-alto ha impulsado una rápida absorción de las promociones y una constante presión alcista sobre los precios», apunta la consultora

El informe añade que en el segmento unifamiliar y de lujo destacan especialmente Casares y Sotogrande, «donde la limitada disponibilidad de suelo, la baja densidad urbanística y el perfil exclusivo de sus desarrollos están generando incrementos de valor muy significativos».

Para Savills, las perspectivas para 2026 y 2027 apuntan a la continuidad del ciclo expansivo. A su juicio, el precio seguirá creciendo a doble dígito, con incrementos de entre el 13% y el 16%, mientras que las repercusiones por metro cuadrado podrían aumentar entre un 6% y un 7% de media.