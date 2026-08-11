Alerta por ahogamientos en Málaga: 2 fallecidos en 48 horas tras un 2025 crítico

Málaga vuelve a teñirse de luto en la que está siendo una de las temporadas estivales más críticas para la seguridad en entorno acuáticos. En apenas 48 horas, la provincia ha sumado dos nuevas muertes por ahogamiento, una trágica secuencia que vuelve a encender todas las alarmas, como reconocen fuentes de Protección Civil. El primer caso se confirmaba el domingo en la comarca axárquica, y el segundo, este mismo lunes.

En concreto, a lo largo de la jornada dominical se daba a conocer el fallecimiento de un hombre en Cómpeta. Un varón de 58 años perdió la vida en la piscina de un cortijo. Pero sólo unas horas más tarde, durante la mañana de este lunes, Emergencias 112 Andalucía coordinaba una nueva intervención urgente a raíz del hallazgo del cuerpo sin vida de un joven de 22 años en el interior de una piscina residencial de Málaga capital.

Investigan ambos fallecimientos y nos recuerdan normas básicas para evitar estos siniestros

Ambos incidentes, bajo la investigación de los cuerpos de seguridad, comparten el amargo denominador común de la rapidez y el silencio con el que se producen estos accidentes. Las campañas públicas de la Junta de Andalucía inciden de manera muy especial en esa regla 10/20 que puede salvarnos en caso de encontrarnos en el agua y experimentemos cualquier variación en nuestro estado óptimo.

La pauta de seguridad acuática también recomendada por Policía Nacional y otros servicios de emergencia indica que debes mirar al menor o bañista que puedas tener a tu cargo, o sea tu acompañante, al menos cada 10 segundos. Y debes estar a una distancia que te permita llegar a él en un máximo 20 segundos en caso de emergencia. En el caso de los menores, nunca debemos perderlos de vista ni un momento. Los ahogamientos son rápidos y silenciosos. Llegar en 20 segundos es clave, pero si el niño no sabe nadar la distancia a la que te encuentres debiera ser siempre inferior a un brazo.

Los números de una lacra que preocupa: el letal balance andaluz durante 2025

Estas últimas muertes no representan hechos aislados, sino la continuación de una tendencia al alza que los expertos tildan de estructural. Según los datos oficiales del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA), la comunidad autónoma cerró 2025 con un balance trágico de 107 ahogamientos en espacios acuáticos. Dicha cifra consolidó la región, por tercer año consecutivo, a la cabeza de la mortalidad por sumersión en todo el territorio nacional.

Las playas concentraron la mayoría de los ahogamientos durante el pasado año. / Álex Zea

Del total de las víctimas andaluzas durante el pasado año, hasta 74 personas perdieron la vida en entornos naturales como playas, ríos y embalses, mientras que el resto se contabilizaron en entornos artificiales como piscinas públicas o privadas. Málaga fue de las zonas más castigadas, especialmente en la franja comprendida entre Fuengirola y el extremo más oriental de la Axarquía.

Hubo un notable incremento de casos en la Costa del Sol. Dependiendo de los diferentes informes de monitorización, como el balance del IECA o los registros del Informe Nacional de Ahogamientos (INA), la provincia osciló entre los 18 y los 22 fallecidos en 2025, duplicando prácticamente los registros de años anteriores y confirmando ese desafío mayúsculo que acarrea la alta densidad de bañistas y la proliferación de instalaciones acuáticas privadas.

Una reducción de la siniestralidad con los datos de partida de 2019

La delegada del Gobierno andaluz, Patricia Navarro, recordaba al inicio de este verano la campaña de la Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA) para evitar ahogamientos en playas y piscinas. Y aprovechó para subrayar que desde que en 2019 la Junta impulsó su estrategia de prevención para reforzar la seguridad en las zonas de baño, las muertes por ahogamiento en la provincia malagueña se han reducido en un 35,7%.

"Hacemos un llamamiento a la prudencia y la prevención. Mientras haya una muerte por ahogamiento, las administraciones no nos podemos dar por satisfechas y tenemos que seguir siendo lo suficientemente pedagógicos y divulgativos para que toda la ciudadanía sepa de ese gran porcentaje de responsabilidad individual que hay detrás de cada ahogamiento", relató durante una visita al litoral mijeño.

Una de las imágenes de la campaña emitida este año por la Junta. / L. O.

Debemos pensar antes de disponernos a saltar al agua

La Consejería de Salud y Consumo mantiene activa en este momento una campaña complementaria que insiste en la necesidad de "Pensar antes de saltar", enfocada en evitar tanto los ahogamientos por shock termodiferencial o síncope, como las lesiones medulares irreversibles provocadas por zambullidas imprudentes en zonas de poca profundidad o visibilidad reducida.

El decálogo de recomendaciones de las autoridades andaluzas pone el foco en la prevención activa, especialmente en espacios desprovistos de servicios públicos de vigilancia, que es donde se concentran los mayores índices de letalidad. Así se remarca esa supervisión continua de los menores o personas a nuestro cargo. Pero también la importancia de respetar las banderas de señalización en playas u otros entornos, como puertos deportivos o embalses.

Opta por las zonas vigiladas y no acudas solo a calas naturales de difícil acceso

La Junta recomienda encarecidamente optar por playas y piscinas que cuenten con la presencia de socorristas profesionales y puestos de salvamento activos. Al menos resulta imprescindible que en espacios como calas naturales de difícil acceso o en piscinas acudamos a bañarnos con alguna persona, que pueda resultar de auxilio urgente en caso de cualquier indisposición mientras nadamos.

El consumo de bebidas alcohólicas o sustancias estupefacientes también está en la lista de agentes que pueden perjudicarnos en caso de emergencia. Tomar esos productos antes de entrar al agua altera las capacidades físicas, disminuye los reflejos y fomenta la asunción de conductas de riesgo innecesarias. Para prevenir cortes de digestión o choques térmicos, la inmersión debe realizarse de manera progresiva, mojando previamente las extremidades, la nuca y el abdomen, en especial tras comidas copiosas o periodos prolongados de exposición al sol.

El peligro de las corrientes de retorno tanto en el mar como en ríos o embalses

Es importante mantener la calma ante corrientes de retorno. Si el bañista se ve arrastrado por una corriente marina, o incluso en áreas fluviales experimentamos un arrastre atípico, el protocolo dicta no nadar en contra de ella. Se debe nadar en paralelo a la línea de la costa o de la zona de salida, hasta poder salir del flujo de agua. Sólo entonces avanzaremos hacia la orilla o lugar por el que nos adentramos en el agua.

Vista panorámica del casco histórico de Cómpeta, donde el domingo se lamentó una nueva muerte por ahogamiento. / L. O.

Con datos de la Junta, Málaga sumó el pasado año 18 fallecidos, de los que 17 fueron hombres. Hasta nueve casos se produjeron en aguas naturales y ocho en piscinas (de ahí la magnitud de lo sucedido en las últimas horas). Si nos remontamos a 2019, los fallecimientos rozaron la treintena. Si en el 112 se gestionaron 103 emergencias en la provincia por rescates o salvamentos en aguas naturales o de entornos artificiales, de enero a mediados de junio ya eran más de medio centenar de avisos.

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El goteo constante de víctimas y de avisos por este tipo de emergencias en lo que va de verano de 2026 vuelve a recordar que el agua no entiende de distracciones. La belleza de la Costa del Sol y de la provincia en su conjunto exige, por parte de residentes y de turistas, un respeto absoluto a las normas de seguridad para que las jornadas de descanso o de estancia vacacional no sigan generando víctimas mortales como las de estas últimas 48 horas.