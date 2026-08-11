Avanza el nuevo hospital en Málaga frente a La Rosaleda: tendrá nueve plantas y 304 plazas de aparcamiento

La antigua sede de Diario Sur en la Avenida Doctor Marañón, en el distrito Palma-Palmilla, se transformará en un hospital privado con una superficie construida de 15.203 metros cuadrados.

El Ayuntamiento ha dado este martes la aprobación inicial al estudio de detalle que permite su construcción, promovido por la empresa Sancha Proyectos SL, vinculada al grupo sanitario HM Hospitales, aunque el proyecto todavía deberá superar un periodo de información pública y el informe preceptivo y vinculante de Aviación Civil antes de convertirse en realidad.

El solar sobre el que se levantará el nuevo hospital corresponde al histórico edificio que durante décadas albergó la redacción de Diario Sur, en los números 46 y 50 de la avenida Doctor Marañón, frente a La Rosaleda. El grupo Vocento, propietario de la cabecera, vendió el inmueble al Grupo HM Hospitales por 11 millones de euros dentro de su plan de optimización de activos inmobiliarios, y la redacción del periódico se trasladó ya a la plaza de Félix Sáenz, en pleno centro de la ciudad.

Dónde se ubicará y qué terreno ocupa

El ámbito del estudio de detalle abarca en total 5.178,71 metros cuadrados, que se reparten entre dos parcelas de 1.724,54 y 883,71 metros cuadrados y 2.623,83 metros cuadrados de viales públicos que las rodean. La parcela sobre la que se ordenarán en concreto los volúmenes del edificio es de 1.677,57 metros cuadrados.

Un edificio de hasta 40 metros de altura

El documento fija una altura máxima de planta baja más nueve plantas más casetón, lo que equivale a 40,42 metros, por debajo del límite que marcan los edificios colindantes, de planta baja más catorce más casetón. El objetivo del proyecto, según recoge el Ayuntamiento, es ajustar la implantación del edificio a las condiciones del entorno urbano ya consolidado y mejorar su relación con el viario público y el espacio urbano cercano.

Aparcamiento bajo la vía pública para el hospital y radioterapia

Una de las particularidades del proyecto es que ocupará parte del subsuelo de la vía pública para construir un sótano privado. En concreto, se plantea aprovechar 2.329,51 metros cuadrados de suelo de viario público para dar cabida a las plazas de aparcamiento obligatorias del hospital y al servicio de radioterapia. El proyecto prevé una reserva mínima de 304 plazas de aparcamiento.

El promotor deberá ceder al Ayuntamiento 53,37 metros cuadrados de suelo para viario público fuera del ámbito del estudio de detalle, además de otros 877,31 metros cuadrados dentro de ese mismo ámbito.

El Ayuntamiento aclara que no cambia el uso del suelo

Desde el Ayuntamiento se ha subrayado que este estudio de detalle no modifica el uso urbanístico ya asignado a la parcela, no incrementa la edificabilidad prevista ni altera el aprovechamiento urbanístico que ya recogía el planeamiento general vigente. Su función se limita a completar y precisar la ordenación de volúmenes, alineaciones y rasantes en el ámbito del proyecto.

Tras esta aprobación inicial, el proyecto deberá someterse a un periodo de información pública y obtener el informe preceptivo y vinculante de Aviación Civil, un trámite habitual en las actuaciones urbanísticas que se desarrollan en el entorno del Aeropuerto de Málaga.