Bosque Urbano Málaga recauda 28.030 euros para costear los pleitos pendientes sobre los terrenos de Repsol

La plataforma ciudadana Bosque Urbano Málaga, creada hace diez años para lograr un bosque en las casi 18 hectáreas en los antiguos terrenos de Repsol, ha recaudado 28.030 euros en su tercera campaña de micromecenazgo en la plataforma Goteo.org, que finalizó ayer lunes.

La plataforma se opone al proyecto municipal para la parcela de un parque de 6,5 hectáreas, con cuatro rascacielos, 400 VPO, zona comercial y aparcamiento subterráneo.

Una de las últimas infografías del proyecto de bosque urbano de Repsol. / Plataforma BUM Málaga

La cantidad recaudada, que ha sido posible gracias a las donaciones de 290 personas, supera en un 311% el objetivo mínimo, que era recaudar 9.000 euros, y se ha quedado a menos de 3.000 del máximo: 31.000 euros.

Para Pedro Francisco Sánchez, portavoz de la plataforma ciudadana, la campaña de micromecenazgo ha sido «todo un éxito y demuestra que el bosque urbano en Málaga sigue teniendo un apoyo ciudadano importante».

Limpieza en Repsol de voluntarios de Bosque Urbano Málaga, el pasado junio. / BUM Málaga

Se trata de la tercera campaña de este tipo, después de que la anterior se suspendiera en noviembre de 2024, cuando llevaba recaudados 17.000 euros; para poder ayudar a las víctimas de la DANA en la Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha y Andalucía.

Tres procesos abiertos

Pedro Francisco Sánchez informó ayer de que la cantidad recaudada servirá para costear los tres procesos judiciales ahora mismo pendientes, más un cuarto pleito finalizado.

En concreto, informó de que los procesos judiciales abiertos son los de la venta de los terrenos -lo que implica impugnar el PGOU actual y abogar por el de 1983, que planificó como zona verde toda la parcela-; la contaminación de las parcelas y el haber recurrido la aprobación de la Autorización Ambiental.

Además, el cuarto pleito ya concluido logró impedir la construcción de una gasolinera en la esquina con la avenida de Juan XXIII, detalló.

Vista parcial de los terrenos de Repsol, en marzo de 2025. / A.F.

Pedro Francisco Sánchez también manifestó que, cuando interpusieron el primer contencioso-administrativo, «no fue una estrategia para aplazar la venta de los terrenos, sino la ventana de oportunidad para impugnar el plan general de 2011, porque no se podía hacer antes, cuando nació Bosque Urbano Málaga en 2016».

El principio de no reversión de zonas verdes

A este respecto, explicó que su argumentación jurídica, defendida por expertos como el catedrático de Derecho Administrativo Ángel Sánchez Blanco, estriba en que, en el PGOU de 1983, se reservaron todos los terrenos como zona verde, y por el principio de no reversión de zonas verdes, «cuando en un PGOU una parcela se planifica como zona verde, volver a calificar esos terrenos como edificables es una decisión que tiene que estar fundamentada en el interés general; y aquí lo que tenemos es intereses económicos; interés particular», recalcó.

Los terrenos de Repsol, calificados como zona verde en el PGOU de 1983. / OMAU

«Hay que ir al PGOU del 83, cuando argumentaba que todos los terrenos tenían que ser zona verde por el enorme déficit de ellas que había, con muchísima población en el entorno», recordó.

Por este motivo, calificó de «crucial» este primer pleito, y confió en que la sentencia no se demore, y puedan conocerla «a finales de 2026 o primeros de 2027». «Si se gana el pleito, el bosque urbano se consolidará y será muy complicado que el Ayuntamiento pueda darle la vuelta», aseguró.

El Bulevar Adolfo Suárez, a su paso por los terrenos de Repsol, en 2022. / A.V.

La no conexión del Bulevar Adolfo Suárez con la Ronda Oeste

Además, indicó el portavoz, la plataforma ciudadana mantiene que el proyecto es inviable, por la imposibilidad técnica de conectar el tráfico del Bulevar Adolfo Suárez con la MA-20 o Ronda Oeste, «porque incumple la normativa general de Carreteras, algo que dice el Ministerio de Fomento y los propios informes de Promálaga, a petición del Ayuntamiento».,

Por último, indicó que la intención municipal es reservar «un parque de 65.000 m2, que es lo mínimo que exige la ley, y en el que van a meter un aparcamiento subterráneo; así que está clarísimo que siempre han querido sacar el máximo rendimiento a esos terrenos».