Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Eclipse solar en MálagaMata a puñaladas a su pareja en MarbellaJoven fallecido en una piscinaHorario AVE Málaga-BarcelonaRuiz Araujo oficializa su candidatura a la AlcaldíaMás vigilancia en el ClínicoEl malagueño con pase de oro en Got TalentOfrenda floral del Málaga CF
instagramlinkedin

Asesinato

Detenido en Bélgica un joven sospechoso de asesinar a otro por encargo en Fuengirola

El sospechoso, reclutado como sicario, fue puesto en libertad en España tras cumplir el máximo legal de detención sin juicio y vuelto a arrestar en Bélgica

Esclarecen el asesinato de un ciudadano holandés cometido en diciembre de 2024 en Fuengirola

Esclarecen el asesinato de un ciudadano holandés cometido en diciembre de 2024 en Fuengirola

La Opinión

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Efe

Bruselas

Un joven belga sospechoso de asesinar por encargo a un ciudadano neerlandés en Fuengirola en 2024, y sobre el que pesaba una euroorden de arresto, ha sido detenido en el norte de Bélgica, según informaron las autoridades locales.

El sospechoso, identificado como Shah C., de 19 años, tenía 17 en el momento del asesinato, cometido en la localidad de la Costa del Sol el 7 de diciembre de 2024 y cuya víctima fue otro joven neerlandés, de 25 años.

Una persona camina frente a un local precintado por la Policía Nacional en Fuengirola donde sucedió el crimen

Una persona camina frente a un local precintado por la Policía Nacional en Fuengirola donde sucedió el crimen / EFE

Arma semiautomática

El veinteañero fue tiroteado mientras trabajaba en un club de cannabis de Fuengirola por el presunto homicida, quien empleó un arma semiautomática y habría sido reclutado como sicario para asesinar a una persona diferente a la víctima, según informó la fiscalía de Flandes-Oriental, región belga donde se produjo la detención.

Shah C. fue detenido por primera vez en Gante (norte de Bélgica) en junio de 2025 en el marco de una euroorden y trasladado dos meses después a España, donde fue internado en un centro de menores, aunque fue puesto en libertad el pasado mayo tras cumplirse el máximo legal de detención de nueve meses sin que se procediera al inicio del juicio ni se solicitaran medidas cautelares.

Se encontraba en paradero desconocido

Las autoridades de Países Bajos emitieron una nueva orden europea de detención después de que el joven fuera liberado y se encontrara en paradero desconocido, medida que derivó en su segundo arresto en Laarne (norte de Bélgica) el pasado 25 de junio.

Shah C. fue posteriormente trasladado a Países Bajos y comparecerá ante la justicia de este país, que ha acordado con el Tribunal de menores de Málaga hacerse cargo del caso al tratarse de una víctima neerlandesa.

Noticias relacionadas y más

Además del supuesto responsable material del asesinato, serán juzgados en Países Bajos otros seis detenidos que habrían participado en la organización del crimen, mientras que un séptimo sospechoso falleció en un intercambio de disparos con la policía neerlandesa durante las detenciones, según informó la agencia de noticias Belga.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Unos 300 vecinos muestran su rechazo al nuevo paseo marítimo de Pedregalejo: 'Va a ser otro Muelle Uno
  2. Interrumpida la línea C-2 del Cercanías de Málaga tras golpear un Media Distancia una catenaria desprendida
  3. Málaga, en aviso naranja por calor y terral: cuándo termina la ola de calor
  4. Guía para ver el eclipse en Málaga el 12 de agosto: consejos para disfrutarlo de forma segura
  5. Los vecinos critican la falta de información sobre el parque de los Baños del Carmen: 'Nos pidieron propuestas en 2021 y no han respondido ni a una
  6. Hallan muerto a un joven de 22 años en una piscina de Málaga
  7. Málaga bate su récord de población: la provincia sigue superando los 1,8 millones y la capital los 600.000 habitantes
  8. Sergio Cerdán, el mejor espetero de la Costa del Sol: 'El espeto resume la esencia marinera

¿Vas a ver el eclipse solar en Málaga?: estas son las recomendaciones de la Guardia Civil

¿Vas a ver el eclipse solar en Málaga?: estas son las recomendaciones de la Guardia Civil

Luz verde municipal al nuevo pabellón de Los Guindos impulsado por Fundación Unicaja: tendrá museo, pista central y 7.708 metros cuadrados

Luz verde municipal al nuevo pabellón de Los Guindos impulsado por Fundación Unicaja: tendrá museo, pista central y 7.708 metros cuadrados

Detenido en Bélgica un joven sospechoso de asesinar a otro por encargo en Fuengirola

Detenido en Bélgica un joven sospechoso de asesinar a otro por encargo en Fuengirola

Gastroenteritis, otitis y conjuntivitis: los principales motivos de visita a Urgencias durante el verano en Málaga

Gastroenteritis, otitis y conjuntivitis: los principales motivos de visita a Urgencias durante el verano en Málaga

Renfe cambia los horarios del AVE Málaga-Barcelona desde el 14 de septiembre: estas son las nuevas horas

Renfe cambia los horarios del AVE Málaga-Barcelona desde el 14 de septiembre: estas son las nuevas horas

La investigación sobre el joven fallecido en una piscina de Málaga descarta la participación de terceras personas

La investigación sobre el joven fallecido en una piscina de Málaga descarta la participación de terceras personas

Eclipse solar en Málaga: a qué hora verlo, los mejores sitios y cómo observarlo con seguridad

Eclipse solar en Málaga: a qué hora verlo, los mejores sitios y cómo observarlo con seguridad

Más vigilantes y controles de acceso: el Hospital Clínico de Málaga refuerza la seguridad en Urgencias durante la Feria

Más vigilantes y controles de acceso: el Hospital Clínico de Málaga refuerza la seguridad en Urgencias durante la Feria
Tracking Pixel Contents