Eclipse solar en Málaga: a qué hora verlo, los mejores sitios y cómo observarlo con seguridad

Málaga, al igual que España, se prepara para el evento del siglo: el eclipse solar que tendrá lugar este miércoles 12 de agosto. En la provincia, a partir de las 19:43 horas, será cuando la luna comenzará a interponerse entre la Tierra y el Sol en un eclipse parcial. El momento más espectacular llegará sobre las 20:38 horas, cuando la Luna ocultará alrededor del 95% del Sol, dejando visible únicamente una fina franja luminosa.

Este fenómeno se prolongará hasta las 21:30 horas, aunque desde Málaga dejará de apreciarse nueve minutos antes, coincidiendo con la puesta de sol.

Aunque no llegará a hacerse de noche, el fenómeno transformará durante unos minutos la luz habitual del atardecer. "Se notará una disminución de la claridad del día, similar a un atardecer leve", explica Jorge Iglesias, astrónomo en el Observatorio de Calar Alto, que a esto añade que el Sol adquirirá la característica forma de una media luna a medida que la Luna lo vaya cubriendo hasta alcanzar su momento de máxima ocultación.

Qué gafas son seguras para observar el eclipse

El doctor Pérez recomienda comprobar que las gafas cuentan con el certificado europeo, el marcado CE, y cumplen la norma ISO 12312-2, además de adquirirlas a través de proveedores de confianza. No basta, por tanto, con que el producto incluya una etiqueta o una referencia aparentemente oficial.

El especialista insiste en que las gafas homologadas son la única manera de observar de manera segura el Sol, y advierte de que cualquier otro método — como las gafas de sol convencionales, las radiografías o los CD— no sirve para proteger la vista.

Cuando tengo que usar y cuando no las gafas

Al tratarse de un eclipse parcial en Málaga, será imprescindible utilizar gafas homologadas para eclipses durante toda la observación.

Las gafas deben contar con el certificado europeo y cumplir con la norma ISO 12312-2 / L.O

En Málaga, las gafas de eclipse deberán utilizarse durante todo el tiempo que se mire directamente al Sol. Al tratarse de un eclipse parcial, no habrá ningún momento de totalidad en el que sea seguro observarlo sin protección.

Por tanto, desde que comience el eclipse sobre las 19:43 horas y también durante su máximo, alrededor de las 20:38 horas, será necesario llevar gafas homologadas para eclipses cada vez que se dirija la mirada al Sol. Solo podrán retirarse al dejar de observarlo directamente o cuando el Sol se haya ocultado por completo.

Por qué mirar directamente al Sol durante el eclipse puede dañar la retina

El especialista lanza una advertencia clara ante la llegada del eclipse: que el Sol esté parcialmente oculto no significa que deje de ser peligroso para los ojos. "La radiación ultravioleta que llega sigue siendo más que suficiente para producir un daño permanente en la estructura del ojo, sobre todo de la retina, donde puede provocar lesiones que sean irreversibles", explica.

La lesión más habitual es la denominada retinopatía solar. "Es una afectación de los fotorreceptores, las células que se encargan, sobre todo a nivel de la mácula, de captar la visión precisa, es decir, la que utilizamos para leer, conducir, etc.", detalla el oftalmólogo de HM Hospitales.

Los especialistas recuerdan además que este daño no produce sensación de dolor, por lo que resulta aún más peligroso, ya que puede pasar desapercibido. "El problema es que la retina no tiene unos receptores para el dolor”, subraya el doctor Pérez. “Entonces podemos estar recibiendo radiación ultravioleta sin ser conscientes", añade.

Ante la pregunta de cómo contemplar el eclipse sin poner en riesgo la vista, el especialista es tajante: utilizando gafas específicamente diseñadas y homologadas para la observación solar. "La única forma segura que tenemos de observar este eclipse es utilizando unas gafas que estén homologadas y plenamente habilitadas para ello", remarca.

Dónde verlo

Al producirse el eclipse con el Sol muy próximo al horizonte, cualquier edificio alto o similar puede interponerse a la hora de contemplarlo. Por esa razón, se recomienda buscar espacios abiertos con buena visibilidad hacia el horizonte. En lo que se refiere a la provincia malagueña, la mitad norte ofrece las mejores condiciones para disfrutar del fenómeno ya que el relieve supone un obstáculo menor.

El Instituto Geográfico Nacional (IGN) ha activado un visualizador interactivo que permite comprobar cómo se verá el eclipse desde cualquier punto concreto del mapa. La herramienta muestra la hora exacta del inicio y el final del fenómeno, la máxima ocultación y la trayectoria que seguirá. De esta manera, cualquier persona puede comprobar con antelación si el lugar elegido es adecuado para disfrutar del eclipse

Los Montes de Málaga pueden ser una buena opción para seguir el eclipse desde un punto elevado y con el horizonte despejado. A esta alternativa se suma Benalmádena, que ofrece la posibilidad de subir al Monte Calamorro a bordo del Teleférico de Benalmádena para contemplar el fenómeno desde uno de los miradores más destacados de la Costa del Sol.

Una de las zonas para poder ver el eclipse será el Monte Calamorro. / Teleférico de Benalmádena

El Monte Calamorro se presenta así como uno de los enclaves elevados desde los que observar el eclipse del 12 de agosto. El Teleférico de Benalmádena mantiene durante julio y agosto su horario de verano, de 10.00 a 23.00 horas, lo que permitirá acceder al monte durante la tarde en la que tendrá lugar el fenómeno.

Las cabinas parten desde Arroyo de la Miel y recorren 2.646 metros hasta la cima en un trayecto de unos 15 minutos. Durante el recorrido salvan un desnivel de 636 metros, con una pendiente media del 24%, y cada cabina tiene capacidad para cuatro personas.

También Torremolinos ha comenzado los preparativos para habilitar la Cañada del Lobo y el Parque de la Batería como espacios municipales desde los que contemplar el eclipse solar del próximo miércoles 12 de agosto.

La elección de estos dos enclaves permitirá ofrecer alternativas con características diferentes. La Cañada del Lobo proporcionará una experiencia más vinculada al entorno natural y paisajístico del municipio, mientras que el Parque de la Batería se plantea como una opción urbana, accesible y especialmente adecuada para el público general y familiar.

Desde las 18.30 horas, ambos espacios recibirán a quienes quieran seguir el eclipse y se repartirán de forma gratuita 1.000 gafas homologadas para poder observar el fenómeno con seguridad.

Recomendaciones

Las cámaras y telescopios tampoco son una opción para observar el eclipse. De hecho, el oftalmólogo destaca que estos “métodos caseros” pueden ser incluso aún más peligrosos y aumentar el daño sobre la retina. “Concentra un poquito más la radiación ultravioleta y potencia un poco el daño que nos puede producir en la retina”, resalta.

El daño provocado por la observación directa del Sol puede no ser evidente inmediatamente. Por ello, el oftalmólogo de HM Hospitales aconseja prestar atención a cualquier alteración visual que aparezca después del eclipse, especialmente durante las primeras 48 horas.

Personas con gafas de eclipse / SITEMINDER

Escoger el lugar con suficiente antelación y asegurarse de que el horizonte permanece completamente despejado para la hora de la puerta de sol. A ese consejo le sigue el evitar las aglomeraciones para disfrutar de algo así con la protección homologada y siguiendo las indicaciones de las autoridades.

Y si el eclipse te coge conduciendo, la DGT recomienda ncender manualmente las luces de cruce, reducir la velocidad si es necesario y aumentar la distancia de seguridad.

Las gafas especiales para observar el eclipse no deben utilizarse mientras se conduce, ya que bloquean prácticamente toda la luz. Tampoco se deben usar móviles o cámaras al volante. Para observar o fotografiar el fenómeno, lo adecuado es detenerse en un lugar seguro y autorizado.

Tras el eclipse, la reaparición del Sol a baja altura también puede provocar deslumbramientos, por lo que puede ser útil recurrir al parasol del vehículo.

El primero de tres eclipses extraordinarios

El eclipse del 12 de agosto será mucho más que un espectáculo astronómico. Para la comunidad científica marcará el inicio de un periodo excepcional, ya que será el primero de tres grandes eclipses que atravesarán España entre 2026 y 2028.

Dos de ellos tendrán un protagonismo especial en Málaga. El 2 de agosto de 2027, la ciudad podrá contemplar un eclipse total de Sol, mientras que el 26 de enero de 2028 será visible un eclipse anular.

Tres grandes fenómenos astronómicos en apenas tres años que conforman una secuencia "realmente extraordinaria por ser poco probable".