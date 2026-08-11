Gastroenteritis, otitis y conjuntivitis: los principales motivos de visita a Urgencias durante el verano en Málaga

El verano cambia las rutinas y también los motivos por los que los malagueños acuden a Urgencias. Las altas temperaturas, la exposición prolongada al sol, el aumento de las actividades al aire libre y los cambios en los hábitos alimentarios provocan durante estos meses un repunte de los casos de gastroenteritis, otitis, conjuntivitis y quemaduras solares, entre otras patologías.

“Aunque muchas de ellas son leves, es importante no minimizar determinados síntomas y acudir a valoración médica cuando sea necesario para evitar complicaciones", explica el doctor Alberto Puertas Tamayo, coordinador de Urgencias de HM Málaga y del Hospital Internacional HM Santa Elena.

HM Hospitales advierte de que durante los meses de verano ha registrado un aumento significativo de la demanda en sus servicios de Urgencias en Málaga por patologías relacionadas con las altas temperaturas, las actividades acuáticas y una mayor exposición a factores ambientales.

La gastroenteritis, uno de los motivos más frecuentes en Urgencias durante el verano

Las gastroenteritis, afirman, continúan siendo una de las causas más habituales de consulta en urgencias durante la época estival. Entre sus síntomas se encuentran la diarrea, vómitos, dolor abdominal y fiebre. En cuanto a los motivos por los que aparece, aclaran que suelen estar relacionados con alteraciones en la conservación de los alimentos o con una higiene insuficiente.

Asimismo, resaltan que, aunque sintomáticamente se manifiesta de manera gastrointestinal, su transmisión se produce por gotas saliva en contacto de corta distancia —como las infecciones respiratorias—, por lo que es importante evitar el contacto cercano ante estos síntomas. Además, los especialistas recomiendan extremar el lavado de manos y mantener una adecuada cadena de frío de los alimentos.

Playas y piscinas aumentan las consultas por otitis y conjuntivitis

Otra de las patologías que experimentan un notable incremento durante la época estival son las otitis y conjuntivitis debido al uso frecuente de piscinas y playas. Según advierte el hospital, el enrojecimiento ocular, secreciones, molestias auditivas o dolor pueden requerir valoración médica para evitar una evolución desfavorable.

Como medidas de prevención, los especialistas recomiendan secar correctamente los oídos tras el baño, utilizar gafas de natación y evitar compartir toallas.

Las contusiones y pequeños traumatismos son también otras de las lesiones que aumentan a lo largo de estos meses debido al uso de chanclas, los resbalones en zonas de baño y la práctica de actividades al aire libre. Ante una inflamación importante o limitación funcional, los especialistas aconsejan acudir a urgencias para descartar lesiones de mayor gravedad.

La piscina municipal de Jimera de Libar, una de las más bonitas y baratas de Málaga / L.O.

El calor y la humedad favorecen las infecciones por hongos

Asimismo, los profesionales alertan de que las altas temperaturas favorecen la aparición de infecciones por hongos, especialmente en pies y pliegues cutáneos. Mantener la piel seca, utilizar calzado transpirable y evitar caminar descalzo en zonas húmedas de uso público, subrayan, son “medidas sencillas” que contribuyen a reducir su incidencia.

"También prestamos especial atención a los golpes de calor y a los cuadros de deshidratación, especialmente en personas mayores y niños, que son los grupos más vulnerables frente a las altas temperaturas", añade el doctor Puertas.

"Una hidratación adecuada, evitar la exposición solar en las horas centrales del día y permanecer en espacios frescos son medidas fundamentales para prevenir estas situaciones", destaca el especialista.

Quemaduras, picaduras y traumatismos: los motivos que llevan a los niños a Urgencias

En cuanto a los niños, HM Hospitales advierte de que son uno de los colectivos que más consultas generan en urgencias durante el verano. En su caso, las quemaduras solares, picaduras de insectos, otitis, gastroenteritis, alergias y traumatismos leves son los motivos más frecuentes de atención pediátrica.

"Los niños son especialmente sensibles a los efectos del calor y a la exposición solar prolongada, por lo que resulta fundamental reforzar las medidas preventivas durante estos meses", apunta la doctora María González, jefa del Servicio de Urgencias Pediátricas de HM Málaga.

Asimismo, recuerda que "cuando un niño presenta dificultad respiratoria, tendencia al sueño o pérdida de conocimiento, fiebre alta acompañada de rigidez de cuello o una reacción alérgica importante, no debe demorarse la atención médica".