Seguridad
El gran dispositivo de seguridad para la Feria de Málaga 2026: 2.293 agentes y más controles en calles y carreteras
Se intensificarán los controles policiales para evitar el consumo público y el menudeo de sustancias estupefacientes. También se desarrollarán controles específicos de armas, con especial atención a las armas blancas
La Feria de Málaga 2026 contará con un dispositivo especial de seguridad integrado por 2.293 agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil entre el 14 y el 22 de agosto. El operativo desplegado por el Gobierno de España a través del Ministerio del Interior supone 193 efectivos policiales más que en 2025, a los que se sumarán los agentes de la Policía Local.
En concreto, participarán 2.072 agentes de la Policía Nacional y 221 de la Guardia Civil, con una media diaria de 220 efectivos policiales en la calle durante los días de celebración de la feria.
El subdelegado del Gobierno en Málaga en funciones, Iván Banderas, ha detallado el dispositivo este martes durante la Junta Local de Seguridad celebrada en el Ayuntamiento de Málaga.
Controles de drogas y armas durante la Feria de Málaga
Uno de los principales objetivos del operativo será reforzar la seguridad tanto en los espacios de celebración como en otros puntos de la ciudad. En el Real de la Feria de Málaga se establecerán sedes físicas de la Policía Nacional y la Guardia Civil.
Durante los festejos se intensificarán los controles policiales para evitar el consumo público y el menudeo de sustancias estupefacientes. También se desarrollarán controles específicos de armas, con especial atención a las armas blancas.
El dispositivo incluirá, además, dos centros de Coordinación Policial con presencia de Policía Local y Policía Nacional. Uno estará ubicado en el Centro Municipal de Emergencias y el segundo, en el Real de la Feria.
Más vigilancia en los accesos y carreteras de Málaga
La Guardia Civil asumirá el control del tráfico en los accesos a Málaga y en las rondas de circunvalación durante la Feria. También se encargará de las actuaciones relacionadas con la seguridad alimentaria y del control de explosivos, armas y pirotecnia.
La vigilancia en carretera se reforzará igualmente durante estos días. Está previsto realizar controles diarios de conducción bajo los efectos del alcohol, así como controles mediante radar para detectar excesos de velocidad.
La DGT refuerza sus medios ante el aumento de desplazamientos
El comienzo de la Feria de Málaga coincidirá con días festivos y con la mitad del mes de agosto, una circunstancia que previsiblemente provocará un importante movimiento de vehículos tanto de corto como de largo recorrido en las carreteras de la provincia.
Ante este escenario, la Dirección General de Tráfico (DGT) contará con la máxima disponibilidad de sus medios humanos y técnicos con el objetivo de favorecer la movilidad y mantener la fluidez del tráfico durante estas jornadas de elevada intensidad de desplazamientos.
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