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Sucesos

La investigación sobre el joven fallecido en una piscina de Málaga descarta la participación de terceras personas

La autopsia apunta a que el chico, de 22 años, murió ahogado en el recinto de una vivienda vacacional de Pinares de San Antón

Acceso a la calle Almendros, en Pinares de San Antón.

Acceso a la calle Almendros, en Pinares de San Antón.

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La Opinión

La investigación de la Policía Nacional en torno a la muerte del joven de 22 años que fue hallado el lunes en una piscina de Málaga capital descarta la participación de terceras personas. Así lo han comunicado esta tarde fuentes cercanas al caso, que han apuntado que los primeros datos de la autopsia apuntan a un fallecimiento por sumersión (ahogamiento).

Los hechos se conocieron sobre las 8.00 horas de la mañana del lunes. Emergencias 112 recibió una llamada que informaba de que el cuerpo inerte de un varón había sido hallado en la piscina de una vivienda turística ubicada en la calle Almendros, en Pinares de San Antón. El centro coordinador movilizó a Policía Nacional, a la Policía Local y a los servicios sanitarios, pero estos no pudieron hacer nada por la vida del joven, de 22 años.

La Policía Nacional activó el protocolo judicial y el cuerpo fue trasladado al Instituto de Medicina Legal (IML) para que los forenses determinaran las causas del fallecimiento.

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Otro caso en Cómpeta 24 horas antes

El suceso se conoció apenas veinticuatro horas después del registrado en otra vivienda del municipio axárquico de Cómpeta, donde otro varón de 58 años también fue hallado sin vida en una piscina. En este caso, Emergencias 112 también recibió la llamada muy temprano, sobre las 7.05 horas de la mañana, pidiendo ayuda tras haber encontrado a un hombre inconsciente en la piscina de un cortijo próximo al Camino de Corca. Los sanitarios tampoco pudieron hacer nada por la vida del hombre y la Guardia Civil asumió la investigación.

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