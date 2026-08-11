La Junta de los Caminos reclama por octava vez reunirse con Francisco de la Torre, tras más de siete semanas sin respuesta

La Asociación de Vecinos Junta de los Caminos y Diseminados ha presentado al Ayuntamiento de Málaga un octavo escrito solicitando una reunión urgente con el alcalde Francisco de la Torre, "tras siete solicitudes previas sin respuesta desde el 17 de junio de 2026", informa este colectivo en una nota.

El propósito, continúa la nota, es abordar con el alcalde "los problemas estructurales que afectan al distrito, sin que hasta la fecha se haya concedido dicha reunión ni se haya dado contestación expresa a ninguno de los escritos presentados".

El alcalde Francisco de la Torre, con Rafael Linares, en la Junta de los Caminos en 2024. / La Opinión

Los siete problemas sin resolver el entorno

El escrito recoge, una vez más, los siete "asuntos estructurales" que la asociación lleva reclamando desde hace meses. En concreto, la reparación del Camino Lagarillo-Los Mirlos, la conexión peatonal segura sobre la hiperronda (A-7), la defensa del distrito frente al proyecto de vertedero de Los Verdiales, la ejecución de las resoluciones urbanísticas de San Cayetano, la insalubridad en la calle Lagarillo, las alegaciones al Plan Especial San Joaquín, y la falta de agua potable en Santa Catalina-Los Verdiales.

Manifestación de los vecinos de la Junta de los Caminos en 2024, por la falta de conexión peatonal con el Puerto de la Torre. / @AVJuntaydisem

El estado de la Junta de los Caminos, en el pleno de julio

Por otra parte, los vecinos también hacen mención en el escrito al alcalde del último pleno del 30 de julio, en el que el Ayuntamiento aprobó por unanimidad un dictamen sobre la situación de la Junta de los Caminos.

La asociación señala que la unanimidad se alcanzó después de que el Grupo Municipal Popular "introdujera enmiendas que suprimieron plazos concretos y diluyeron varios compromisos, y tras rechazar, con sus votos, tanto la revisión de oficio del Plan Especial PE-PT.2 San Joaquín como el archivo definitivo del expediente del proyecto de vertedero de Los Verdiales".

Los vecinos de la Junta de los Caminos denuncian con pancartas, en el Ayuntamiento, el abandono de este barrio del Puerto dela Torre, en el pleno de julio. / La Opinión

Por este motivo, y en nombre de los vecinos, el presidente vecinal, Rafael Linares, respaldó "que el pleno reconociera, siquiera parcialmente, los problemas de nuestra barriada"; pero también indicó: "no podemos obviar que, en los dos asuntos que más condicionan nuestro futuro, el equipo de gobierno votó en contra de avanzar. A eso se suma que llevamos más de siete semanas sin que se nos conceda ni siquiera una reunión", lamentó.

Por este motivo, concluye la nota, la asociación ha anunciado que mantendrá "informados de manera sistemática" a los vecinos del distrito sobre la gestión municipal de estos asuntos hasta la celebración de las próximas elecciones municipales, y que "continuará reiterando su solicitud de reunión cuantas veces sea necesario".