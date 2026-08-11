Luz verde municipal al nuevo pabellón de Los Guindos impulsado por Fundación Unicaja: tendrá museo, pista central y 7.708 metros cuadrados

Los Guindos tendrá un nuevo pabellón cubierto de 7.708 metros cuadrados, impulsado por la Fundación Unicaja, que, como ya informó este periódico, incluirá un espacio para el futuro museo del club. El proyecto ha recibido este martes luz verde urbanística por parte de la Junta de Gobierno Local, aunque antes de poder construirse deberá pasar por un periodo de exposición pública y contar con el visto bueno obligatorio de Aviación Civil, dado que el terreno está cerca del aeropuerto de Málaga.

Qué cambia con el estudio de detalle

El documento aprobado hoy completa y adapta la ordenación pormenorizada de la parcela destinada a equipamiento deportivo situada en la avenida Gregorio Diego 44, con el objetivo de ajustar el planeamiento vigente a la realidad física y urbanística ya consolidada de la parcela y de su entorno.

Con ello queda habilitada la construcción de un pabellón cubierto pensado para atender las actuales necesidades deportivas del club y para acoger competiciones y eventos de mayor capacidad, en un edificio que funcionará como complemento del Palacio de Deportes José María Martín Carpena.

Imagen del pabellón de Los Guindos, sede del equipo de la Liga Femenina 2 y de la cantera verde / La Opinión

Cesión de suelo para ampliar la calle Crónica

El proyecto incluye la cesión al dominio público de 412,12 metros cuadrados destinada a ampliar el vial peatonal de la calle Crónica. La actuación contempla la ejecución de la ampliación y reurbanización de esa vía, con incorporación de arbolado, vegetación y zonas de estancia, de forma que refuerce su papel como acceso principal a los equipamientos deportivos y dotacionales del entorno.

Superficies, aparcamiento y distribución del edificio

La parcela sobre la que se actúa tiene una superficie de 10.128 metros cuadrados de suelo, que quedan en 9.708,05 metros cuadrados una vez descontadas las cesiones. La edificabilidad total del ámbito, sumando las edificaciones ya existentes, supera los 11.460 metros cuadrados techo: la superficie construida actual asciende a 3.875,76 metros cuadrados, repartidos entre 2.901,28 metros cuadrados en planta baja, 667,49 metros cuadrados en la planta primera del pabellón ya en uso y 306,99 metros cuadrados de edificaciones auxiliares.

El nuevo pabellón, colindante al actual, tendrá una edificabilidad de aproximadamente 7.708,12 metros cuadrados. En materia de aparcamiento, el proyecto reserva 8 plazas Kiss&Go, 28 plazas permanentes y 96 provisionales para su uso durante la celebración de eventos deportivos. El edificio se organizará en una planta semisótano destinada a vestuarios y servicios, y una planta baja con una pista central con graderío, pistas laterales y un espacio reservado para el museo.

Tras esta aprobación, el estudio de detalle se someterá al trámite de información pública y quedará pendiente del informe preceptivo y vinculante de Aviación Civil, dado que la parcela se encuentra en el entorno de las servidumbres aeronáuticas del Aeropuerto de Málaga.

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Un proyecto ligado al 50 aniversario del club

La construcción de este nuevo pabellón, que la Fundación Unicaja lleva meses anunciando como parte de las celebraciones del 50 aniversario del Unicaja Baloncesto, se plantea como un espacio complementario al pabellón José María Martín Urbano, con capacidad para en torno a mil espectadores y pensado especialmente para el equipo femenino, que compite en Liga Femenina Challenge, y para los equipos de cantera del club.