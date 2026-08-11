Málaga avanza en la ampliación del Palacio de Ferias y Congresos: más de 37.000 metros cuadrados de superficie y un nuevo volumen edificatorio

El Palacio de Ferias y Congresos de Málaga, también conocido como FYCMA, está un paso más cerca de arrancar su esperada ampliación. La Junta de Gobierno Local ha aprobado este martes el estudio de detalle que establece dicha ampliación en más de 37.000 metros cuadrados de superficie para incorporar un nuevo volumen edificatorio concebido como continuación del ya existente. El Consistorio busca dar respuesta a la necesidad de crecimiento estratégica que supone este espacio para la ciudad, en todos los ámbitos: congresual, ferial, empresarial y turístico.

Es relevante señalar que el estudio de detalle ordena un ámbito de 49.188,55 m2, que es la suma de la superficie de la parcela colindante y parte de la parcela donde está construido el Palacio de Ferias y Congresos. No obstante, la edificabilidad máxima del ámbito de la ampliación es de 60.000 m2, que se sumarán al recinto actual.

La parcela donde se establece la ampliación del conjunto edificatorio se encuentra actualmente destinada a los aparcamientos, aunque la propuesta contempla igualmente la implantación de aparcamientos bajo rasante destinados a reponer dichas plazas y a atender las nuevas demandas derivadas del incremento de la superficie y la actividad.

Presentación de la futura la ampliación del Palacio de Ferias y Congresos / L.O.

Redistribución de los espacios del FYCMA

En la planta baja se prevé desarrollar nuevos espacios polivalentes de exposición, una sala congresual con 2.600 localidades, áreas de acceso y distribución, zonas de restauración, almacenamiento, logística, salas de conferencias, protocolo y otros servicios útiles. Mientras que en la primera planta se completará el programa con salas de conferencias, oficinas y espacios administrativos.

Del mismo modo se contemplan dos plantas de aparcamiento bajo rasante con una capacidad aproximada de 2.000 plazas, que pretenden suplir aquellas que se pierden en el proceso de ampliación y aquellas que harán falta a raíz del crecimiento del espacio.

Sin plazos fijos

La concejala de Urbanismo y futura portavoz del grupo municipal popular tras la salida de Pérez de Siles en septiembre, Carmen Casero, ha recordado que "no suele dar plazos", en este caso por el número de alegaciones que pudieran asociarse al estudio. Casero ha recalcado que no se pueden dar plazos fijos, pero ha insistido en que ya se encuentran trabajando en la siguiente fase y en la redacción del pliego del proyecto.

El FYCMA, un espacio de renombre

El Palacio de Ferias y Congresos de Málaga es un lugar de renombre para la ciudad y funciona como atractivo empresarial y congresual de grandes eventos mundiales. Este será el segundo año que la ciudad acoja en su FYCMA la San Diego Comic-Con, un evento internacional que levanta pasiones por todo el mundo y que invita a venir a Málaga a pasar unos días. Es la próxima gran cita en este espacio y tendrá lugar del 1 al 4 de octubre.

La evolución de este espacio es indiscutible, pues cerró el primer semestre del año con más de 163.000 asistentes, un 21% más que en mismo periodo de el año anterior. Además, solo en este periodo el FYCMA tuvo un impacto económico estimado superior a los 165 millones de euros. Todo ello gracias a la apuesta por grandes eventos como el E-Mobility de marzo o el "Hyrox Málaga", que tuvo lugar en abril.