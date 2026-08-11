Málaga tendrá un 'aparcamiento verde' de larga estancia junto al aeropuerto: qué es y cuántas plazas albergará

El concepto 'aparcamiento verde' llega a Málaga. Y no ha sido idea del Ayuntamiento, sino de la universidad pública. La entidad educativa ha promovido la aprobación del proyecto de actuación para obtener la autorización previa que permita destinar la Finca "La Máquina Grande", localizada a 200 metros al este de la pista de aterrizaje 1 del aeropuerto, a la creación temporal de una zona de custodia de vehículos para aparcamientos de larga distancia. Se trata de una superficie rústica protegida de 45.117 m2 sobre la que no se puede edificar y que, según ha explicado la concejala de Urbanismo, Carmen Casero, contará con una cesión de explotación de 40 años.

La finca cuenta con una abundante arboleda de eucaliptos de gran porte, algo que da un valor sostenible al terreno que además lo ha hecho atractivo para albergar el nuevo espacio. Así, el Consistorio y la UMA buscan reducir el impacto medioambiental y visual del aparcamiento. El inquietante 'estacionamiento verde' no deja de ser un espacio de aparcamiento mejor integrado en el ecosistema sobre el que se va a levantar. Entre otros aspectos, el proyecto mantendrá toda la vegetación arbórea actual y añadirá pantallas vegetales paralelas a la carretera MA-21 para lograr una mejor integración visual. La superficie se cubrirá de materiales permeables.

Se estima un número de 1.365 plazas de estacionamiento y se reservará al menos un 10% de plazas para vehículos eléctricos o sostenibles (bicicletas, motos, VMP). El Ayuntamiento justifica el interés público del proyecto por la cercanía al aeropuerto y la respuesta "necesaria" a una demanda para la cual, insisten, no hay disponibilidad de suelo urbano suficiente. Reivindican el carácter sostenible del espacio, que "no implica una transformación urbanística sustancial".

El 'aparcamiento verde' constará de una caseta de control, con barreras, marquesina y una zona de lavado, todo ello descrito como prefabricado y desmontable, sin edificaciones, para hacer la instalación compatible con el régimen urbanístico del suelo.

Tras la aprobación en Junta de Gobierno Local este martes, se dispone a la apertura del trámite de información pública.