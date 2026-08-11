‘Menores ni una gota’, la nueva campaña para la prevención del consumo de alcohol en los más jóvenes durante la Feria de Málaga

“El alma de la fiesta disfruta sin pasarse” o “yo no vendo alcohol a menores” son los principales lemas de la nueva campaña que ha lanzado el Ayuntamiento de Málaga junto a la Federación Española de Bebidas Espirituosas (Espirituosos España). Bajo el título ‘Menores ni una gota’ se impulsará el desarrollo de actuaciones para la información, prevención y sensibilización con el fin de promover la responsabilidad y la erradicación del consumo de alcohol en menores de edad. Especialmente, centradas en la Feria de Málaga.

“La planificación municipal fija su atención en la prevención de los tramos del año dónde hay una mayor afluencia juvenil en zonas de ocio. Sobre todo en la feria donde volcamos nuestra mayor actividad”, ha explicado Mercedes Martín, concejala delegada de Juventud y Derechos Sociales. Por ello, se mostrará especial atención en el recinto ferial y espacios del sector hostelero, zonas que concentran el foco de esta actividad nociva para la salud en menores de edad.

En referencia a esto, el Área de Juventud facilitará la participación de su equipo de mediadores de ocio juvenil y en el sector de la restauración se difundirán folletos digitales sobre buenas prácticas. Y, por otro lado, se dispensará cartelería en las casetas para certificar que estas cumplan con la prohibición de vender alcohol a menores. Sin obviar, la transmisión de mensajes a través de canales institucionales y pantallas en la Explanada de la Juventud en el Cortijo Torres, una zona de gran afluencia joven.

Más de 20 años de prevención

Siguiendo esta línea, Pepa Antequera, técnica del Área de Juventud, comenta la importancia de la prevención y el diálogo en jóvenes para evitar el consumo, a través de los puestos de información, enmarcados en la campaña informativa ‘Hazlo bien’ del plan ‘Alterna tu Ocio’ de la Asociación cívica de Juventud: “Estamos creando una cultura preventiva ‘gota a gota’ y llevamos más de 20 años trabajando en distritos con mediación, empatía y un fundamental contacto con los padres”, explica Antequera sobre un proyecto que cuenta con el respaldo del Plan Nacional sobre Drogas del Ministerio de Sanidad.

Estos puestos informativos se ubican en puntos estratégicos y tanto adultos como jóvenes lo consideran “espacios seguros donde desmitificar tabúes”: “Ellos son psicólogos sociales y los que mejor entienden a los jóvenes son los propios jóvenes”, explica Antequera. Desde estos, se ofrecen botiquines básicos, anticonceptivos, controles de alcoholemia y asesoramiento o instrucciones de cómo saber actuar ante situaciones donde son necesarios primeros auxilios, ya que hacer las cosas correctamente puede ser fundamental para una llegada y atención sanitaria satisfactorias.

El refuerzo de Espirituosos

Otro de los puntos que se van a tratar son los referentes a la seguridad vial en colaboración con la Policía Local de Málaga. El objetivo es que los jóvenes, además de evitar los excesos con la bebida, comprendan la incompatibilidad entre el alcohol y la conducción. Bosco Torremocha, director de Espirituosos España, ha destacado el refuerzo de esta federación para evitar estas peligrosas prácticas y fomentar así la seguridad vial.

El convenio de colaboración entre Espirituosos de España y el Consistorio tendrá una duración de cuatro años y su inició dará lugar en la Feria de Málaga. Sin embargo, las actuaciones se extenderán fuera de ella, tanto en espacio como tiempo. Se pondrán a disposición espacios municipales como La Caja Blanca para el desarrollo de actividades preventivas.

Por su parte, se desarrollará otra línea de prevención orientada a la infancia, adolescencia y familias que se llevarán a cabo en el Centro de Infancia y Familia. Allí, se producirá un encuentro para padres y madres con motivo del Día Mundial sin alcohol del próximo 15 de noviembre.

En este sentido, Espirituosos lleva más de 25 años firmando convenios con administraciones para prevenir lo que podría ser un problema de salud para una gran cantidad de personas, incompatible con el desarrollo físico e intelectual para los menores” y delicado para las mujeres embarazadas, como afirma Torremocha. La edad inicial del consumo en menores ahora está sobre los 14 años, según la encuesta ESTUDES del Plan Nacional sobre Drogas. El objetivo para Espirituosos es que esa cifra pase a los 18 años, pese a que se ha avanzado respecto a los 13 años de media registrados durante 22 años consecutivos, aún falta camino por recorrer.