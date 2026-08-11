Todo lo que necesitas saber para moverte por Málaga durante la semana de Feria 2026

Aunque pueda parecer que lo único que cambia en Málaga durante la Feria es su ambiente, la movilidad dentro de la ciudad también se modifica y se viste de lunares. Entre el Centro y el Real del Cortijo de Torres se desplegará un amplio dispositivo de transporte que afectará al tráfico, los autobuses, los taxis y el estacionamiento durante la semana del 15 al 22 de agosto.

El autobús, la principal vía para llegar al Real

La EMT reforzará su servicio durante toda la Feria. El incremento medio es del 25%, que podrá llegar a alcanzar un 40% respecto a una jornada laborable y un 70% si se compara con un fin de semana y festivo. En los momentos en los que la demanda sea aún mayor, estarán operativas todas las unidades disponibles, incluyendo las 27 nuevas incorporaciones a la flota.

Para quienes acudan a la Feria del Real por la noche, la EMT pondrá en circulación 16 líneas especiales directas desde cada distrito, con un servicio oficial entre las 20:00 h y las 06:00 h, aunque también podrá aumentar dependiendo de la demanda. Todas las paradas que tengan como destino la Feria estarán indicadas con su señalización específica.

La gran conexión entre las dos ferias, la del Centro y la del Real, será a través de la línea F. Esta funcionará durante las 24 horas para unir ambas y tendrá un coste de 2 euros por billete, precio que se mantiene desde 2022 y que podrá abonarse tanto en efectivo como en tarjeta de crédito.

De tu barrio al Real

La línea F no es la única con precio fijo. Las líneas nocturnas especiales mantendrán también la tarifa de 2 euros por viaje, mientras que durante las líneas ordinarias conectan los barrios y distritos con el recinto ferial con su precio habitual. Teniendo en cuenta la bonificación vigente, el uso de la tarjeta multiviaje dejará el desplazamiento a 0,50 euros.

En el caso de necesitarlo, la información en tiempo real sobre las líneas se podrá consultar en la aplicación oficial de la EMT y en los paneles informativos de cada parada. Cabe destacar que, en función de la demanda, también se verán reforzadas las líneas:

4: Paseo del Parque - Cruz Humilladero - Cortijo Alto

18: Ciudad Jardín - Teatinos

19: Paseo del Parque - Campanillas - Maqueda (Por O. Gasset)

20: Ciudad Jardín - Alameda Principal - Los Prados

22: Avda. de Moliere - Tiro de Pichón - Universidad

Guía para autobuses de la feria / L.O.

De los municipios a la feria

La movilidad de Feria no se queda en Málaga capital. El Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Málaga reforzará durante estos días las conexiones interurbanas con el Real, con 188.232 plazas adicionales entre el 15 y el 22 de agosto. El dispositivo busca facilitar que quienes viven en otros municipios puedan acercarse al Cortijo de Torres.

Una de las novedades de este año será la incorporación de Almogía a la red especial de Feria, con la nueva línea M-460, que funcionará del 17 al 22 de agosto. También se incrementarán las expediciones de varias rutas, entre ellas las que conectan el Real con Coín y Alhaurín el Grande, Alhaurín de la Torre y Pinos de Alhaurín, Fuengirola y Las Lagunas, así como Colmenar, Riogordo y otros puntos del área metropolitana.

En total, los servicios especiales conectarán el recinto ferial con localidades como:

M-410 Feria de Málaga-Cártama

M- 421 Feria de Málaga-Torremolinos-Benalmádena Costa

M-424 Feria de Málaga-Alhaurín de la Torre-Pinos de Alhaurín

M-426 Feria de Málaga- Fuengirola-Las Lagunas (Mijas)

M-428 Feria de Málaga-Rincón de la Victoria

M-429 Feria de Málaga-Coín-Alhaurín el Grande

M-430 Valle de Abdalajís-Álora-Pizarra-Feria de Málaga

M-450 Villanueva de la Concepción-Casabermeja-Feria de Málaga

M-451 Feria de Málaga-Colmenar-Riogordo

M-460 Almogía-Feria de Málaga

el sábado 15 de agosto, festivo nacional, las siguientes rutas mantendrán los horarios habituales de un sábado:

M-110 Málaga-Torremolinos-Benalmádena Costa

M-160 Málaga-Rincón de la Victoria-Cotomar

M-132 Málaga-Alhaurín el Grande

M-133 Málaga-Alhaurín de la Torre-Pinos de Alhaurín

Guía de precios para autobuses del consorcio durante la Feria / L.O.

Una red metropolitana

El dispositivo se completa con el refuerzo de Renfe Cercanías y Metro Málagaa, que también ampliarán sus horarios durante los días de Feria. De esta forma, la oferta de transporte público se extiende más allá de las líneas especiales de autobús y permite plantear el desplazamiento al Real.

Las condiciones al volante

Quienes opten por desplazarse a la feria en su propio vehículo, deben tener en cuenta que en los accesos al Real se producirán retenciones a partir de las 20:00 h aproximadamente, en los puntos de la Avenida Ortega y Gasset, Calle Paquiro y Camino de San Rafael. Además, el eje en torno a este último punto, avenida de las malagueñas y Calle Paquiro permanecerá excluido de tráfico rodado durante las 24 horas.

También quedará restringida la circulación en un tramo de Ortega y Gasset, mientras que el tráfico de Camino de San Rafael será desviado hacia avenida Juan XXIII y Alcalde Díaz Zafra. El tramo más próximo al recinto quedará reservado a autobuses, taxis y residentes. La movilidad también afectará a Cortijo Alto, donde durante la semana de Feria solo podrán acceder los residentes y los autobuses de la EMT en determinadas franjas y por los itinerarios establecidos.

En coche al Centro

La Feria de día traerá consigo otra de las principales modificaciones en el tráfico. Entre las 12:00 horas y las 18:00 horas, el acceso al interior de Centro Histórico quedará restringido durante los días de Feria. La circulación normal se recuperará en torno a las 21:00 horas.

La medida afectará a numerosas vías del entorno del Centro, entre ellas Císter, San Agustín, Molina Lario, Martínez, Sancha de Lara, Comedias, Cisneros y Especería. En estas calles tampoco estará permitido estacionar entre las 12:00 y las 21:00 horas.

PLANO 3 CENTRO / Ayuntamiento de Málaga

¿Dónde dejo mi coche?

Se han habilitado 3.185 plazas para coches, distribuidas en diferentes zonas del entorno del recinto. Entre ellas figuran las de Huerta del Correo, con 870 plazas; Teatinos, con 640; y el Palacio de Ferias, que contará con 75 plazas reservadas para personas con movilidad reducida. Las motos tendrán un espacio específico en el Palacio de Ferias, con capacidad para 2.990 vehículos. El Ayuntamiento recomienda utilizar las rondas de circunvalación para acceder al entorno del Real. En el Centro y sus alrededores continuarán disponibles los aparcamientos municipales, que en conjunto suman 5.066 plazas y permanecerán abiertos durante las 24 horas.

PLANO 1: APARCAMIENTOS REAL / Ayuntamiento de Málaga

Taxi y VTC: dos alternativas al volante

El servicio de taxi también contará con un servicio especial. En el Real funcionarán dos paradas durante 24 horas: una junto a la portadaprincipalpal (avenida de las malagueñas) y otra en la zona norte, en Ortega y Gasset, donde también se habilitará una zona de subida y bajada de pasajeros de VTC operativa durante todo el día.

Una Feria con miles de desplazamientos

El Centro de Gestión de Tráfico ampliará su horario durante las fiestas para supervisar la circulación y facilitar la respuesta ante las incidencias. Además, el Área de Movilidad ha instalado alrededor de 400 paneles destinados a señalizar accesos, itinerarios y entradas y salidas de los aparcamientos.

Con todo este dispositivo sobre el terreno, la recomendación municipal es clara: evitar en la medida de lo posible el vehículo privado, consultar antes de salir las opciones de transporte público y prestar atención a la señalización y a las indicaciones de la Policía Local.