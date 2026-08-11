Nuevo incidente en los trenes media distancia Sevilla-Málaga: descarrila un convoy de mantenimiento e interrumpe la conexión

Nuevo incidente en la conexión entre Málaga y Sevilla apenas dos días después de que un tren media distancia golpease una catenaria desprendida y obligase a suspender el Cercanías C-2 durante todo el pasado sábado. En esta ocasión, un convoy de mantenimiento ha descarrilado y ha interrumpido tanto la conexión media distancia entre la capital andaluza con Málaga y Cádiz.

Un nuevo percance que afecta una vez más a este servicio ferroviario, a lo que se suma la interrupción de tres líneas de Cercanías de la provincia sevillana C1, C4 y C5.

"Se está trabajando para restablecer la circulación a la mayor brevedad posible", ha informado Adif en sus redes sociales.

Una catenaria desprendida

Adif restableció este pasado domingo la línea C-2 del Cercanías de Málaga, que comunica la capital de la Costa del Sol con Álora en el Valle del Guadalhorce tras quedar interrumpido todo el sábado después de un incidente con un tren de Media Distancia entre Málaga y Sevilla.

En este sentido Adif precisó que ha sido el tren de Media Distancia 13921 que va de la estación María Zambrano a Sevilla Santa Justa autopropulsado diésel el que golpeó la catenaria, quedando detenido a la entrada de la localidad malagueña de Álora. La catenaria que golpeó el tren se encontraba desprendida por una incidencia en las obras programadas en la zona.