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Reestablecida la conexión de los trenes media distancia Sevilla-Málaga tras descarrilar un convoy de mantenimiento

Adif informa que los trenes circularán con retrasos hasta que se normalice el tráfico ferroviario por ambas vías

Tren de Media Distancia en una imagen de archivo.

Tren de Media Distancia en una imagen de archivo. / L.O

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Ana I. Montañez

Ana I. Montañez

Málaga

Reestablecida la conexión de los trenes media distancia Sevilla-Málaga tres horas después de que un convoy de mantenimiento descarrilase y obligase a interrumpir la circulación entre ambas ciudades andaluzas y también con Cádiz. Así lo ha informado Adif, que sostiene que los trenes circularán con retrasos hasta que se normalice el tráfico ferroviario por ambas vías.

Sobre las ocho de la mañana y apenas dos días después de que un tren media distancia golpease una catenaria desprendida y obligase a suspender el Cercanías C-2, un convoy de mantenimiento ha descarrilado y ha interrumpido tanto la conexión media distancia entre la capital andaluza con Málaga y Cádiz. Un nuevo percance que ha afectado una vez más a este servicio ferroviario, a lo que se suma la interrupción de tres líneas de Cercanías de la provincia sevillana C1, C4 y C5.

"Se está trabajando para restablecer la circulación a la mayor brevedad posible", ha informado Adif en sus redes sociales. Finalmente el incidente se ha resuelto a las 11:14.

Una catenaria desprendida

Adif restableció este pasado domingo la línea C-2 del Cercanías de Málaga, que comunica la capital de la Costa del Sol con Álora en el Valle del Guadalhorce tras quedar interrumpido todo el sábado después de un incidente con un tren de Media Distancia entre Málaga y Sevilla.

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En este sentido Adif precisó que ha sido el tren de Media Distancia 13921 que va de la estación María Zambrano a Sevilla Santa Justa autopropulsado diésel el que golpeó la catenaria, quedando detenido a la entrada de la localidad malagueña de Álora. La catenaria que golpeó el tren se encontraba desprendida por una incidencia en las obras programadas en la zona.

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