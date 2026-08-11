De perder una pierna con 9 años a conquistar America's Got Talent: el malagueño que logra el pase de oro con su parkour

De Málaga para el mundo. O al menos ese es el camino que está recorriendo Rubén Roldán, el joven malagueño que ha conseguido uno de los grandes reconocimientos de America's Got Talent: el codiciado pase de oro gracias a una espectacular actuación de parkour.

Roldán, natural del Rincón de la Victoria, perdió una pierna cuando apenas tenía 9 años tras sufrir un accidente con un tractor. Una circunstancia que no frenó su pasión por el deporte y que, desde entonces, le ha llevado a superarse constantemente.

Con solo 12 años ya comenzó a publicar vídeos en YouTube en los que mostraba sus habilidades practicando parkour, una disciplina que con el paso de los años se ha convertido en parte fundamental de su trayectoria deportiva.

Ahora, el malagueño ha cruzado el charco para enfrentarse a uno de sus mayores retos: participar en America's Got Talent. Antes de subir al escenario, Rubén dejó clara su intención: "Quiero demostrar que los límites son mentales. Voy a demostrar en el escenario que los límites están para romperlos".

Y vaya si lo consiguió. Su actuación no solo sorprendió a los jueces, sino que provocó una ovación en pie del público. "Guau, Rubén. Eso fue increíble. Espectacular. Buenísimo", aseguró Sofía Vergara, una de las integrantes del jurado.

Simon Cowell le concede el pase de oro en America's Got Talent

La historia y el talento de Rubén Roldán también cautivaron al jurado y, especialmente, a Simon Cowell, creador del formato y uno de sus jueces más exigentes, que decidió concederle el pase de oro de America's Got Talent.

"Los límites están para romperlos. Sencillamente fantástico. Siento un gran respeto por tu talento y valentía, y voy a hacerlo", afirmó Cowell antes de otorgarle el reconocimiento.

Esta no es, sin embargo, la primera vez que el atleta malagueño participa en un programa de talentos. Roldán ya concursó en la edición española de Got Talent en 2016 y posteriormente en el programa alemán Das Supertalent en 2019.

Un récord Guinness de parkour

A sus éxitos televisivos se suma otro importante reconocimiento. Rubén Roldán figura en el Libro Guinness de los Récords después de realizar 13 saltos de retorno consecutivos en una categoría destinada a personas con amputaciones de piernas.

Su siguiente gran objetivo pasa ahora por seguir creciendo en el deporte y pelear por conseguir un hueco en los Juegos Paralímpicos de Los Ángeles.

¿Qué es el parkour?

El parkour es una disciplina física de origen francés que consiste en desplazarse de un punto a otro de la forma más rápida, segura y eficiente posible utilizando únicamente el cuerpo.

Para ello, sus practicantes superan diferentes obstáculos mediante saltos, carreras, apoyos y otros movimientos, lo que exige una importante combinación de fuerza, equilibrio, agilidad y coordinación.