Piden una reunión urgente con el alcalde por las obras del paseo marítimo de Pedregalejo, para que lo recorra con los vecinos

Después de la movilización, el pasado domingo, de unos 300 vecinos contra las obras del paseo marítimo de Pedregalejo, y tal y como anunció este periódico, la plataforma Vecinos por Pedregalejo y Málaga para Vivir han pedido por registro una "reunión urgente" con el alcalde, Francisco de la Torre, y el concejal de Málaga Este, Carlos Conde.

Además, en el escrito dirigido al alcalde le invitan "a recorrer personalmente el paseo con representantes vecinales, para poder mostrarle sobre el terreno, tanto las deficiencias que hemos documentado, como aquellos aspectos que consideramos que todavía pueden corregirse y mejorarse".

Los vecinos denuncian que las losetas elegidas para el paseo marítimo retienen las manchas con más facilidad, además de que hay decenas mal colocadas que causan tropiezos. / A.V.

Por otra parte, los vecinos, en el escrito dirigido a Carlos Conde destacan la "gran preocupación por las numerosas deficiencias de ejecución que estamos observando, y por el resultado global de una actuación que sentimos que se está alejando de la historia, la belleza y la identidad de Pedregalejo".

En este sentido, recuerdan que más de 400 personas firmaron el pasado domingo, durante la concentración de protesta, "su adhesión a las peticiones que presentamos, y vamos a continuar recogiendo firmas durante los próximos días".

Los vecinos ven muy pequeños los muretes en muchos tramos del nuevo paseo marítimo de Pedregalejo, incluso con la losa o albardilla, y piden que suban de altura. / A.V.

Los colectivos subrayan que no les mueve "la confrontación", sino "el amor por nuestro barrio y el deseo de cuidarlo".

El uso ciudadano del paseo, y no más restaurantes ni hoteles

Como informó este periódico, entre las peticiones que los vecinos presentaron el pasado domingo, destacan "el uso ciudadano del paseo marítimo, que fue la finalidad con la que se presentó el proyecto" y recalcan que quieren que sea "un lugar para pasear, descansar, encontrarse y convivir".

Los vecinos, por otra parte, exigen más árboles, sombra y "espacios de estancia", para que Pedregalejo sea "un verdadero refugio climático". Además, demandan que se recuperen las isletas demolidas.

Los vecinos aprovecharon el domingo para recoger firmar pidiendo cambios sustanciales en el paseo marítimo en obras en Pedregalejo. / A.V.

Otra reclamación es la de contar con "materiales de calidad" y la reparación de todas las deficiencias. También, la restitución de farolas históricas, bancos y el pavimento de canto rodado "allí donde corresponda". En esta línea, piden que no se eliminen más elementos del antiguo paseo y que el tramo del merendero Merlo "se acondicione sin derribar nada más".

Los colectivos también demandan que no se otorguen nuevas autorizaciones para más restaurantes ni hoteles, por entender que el nivel de ocupación de este tipo de establecimientos "no debe seguir aumentando", por la saturación del paseo. La meta, recuerdan, es que el paseo sea para el uso ciudadano, "el objetivo con el que se presentó este proyecto".

Los parterres con vegetación del paseo marítimo de Pedregalejo han quedado reducidos a palmeras como esta, que apenas caben en su nuevo espacio, critican los vecinos. / A.V.

Temor a inundaciones por las plazas abiertas

La Opinión ya se hizo eco del malestar vecinal por las obras, cuando el pasado 26 de julio recorrió el paseo con la Asociación de Vecinos de Pedregalejo.

El colectivo vecinal denunció, entre otras cuestiones, el exceso de palmeras en la plaza de las Palmeras, un alto número de ellas ya secas, así como la elección de las losetas que a su juicio retienen la suciedad, además de la mala colocación de decenas de ellas.

El dirigente vecinal Adolfo García señala uno de los nuevos espacios abiertos en el paseo marítimo de Pedregalejo, ¿vías de entrada de agua? / A.V.

La asociación de vecinos también criticó la aparición de grietas en las fachadas de algunas casas, provocadas por las obras, así como en escaleras de acceso a las viviendas.

También denunciaron la escasa altura de los muretes, lo que dificulta sentarse a los paseantes, mostraron su preocupación por la anchura final que habrá de paso peatonal frente a la hostelería, y avisaron de que las plazas abiertas que se han diseñado a lo largo del recorrido inundarán de agua el barrio cuando llegue un temporal fuerte.

«Con este tipo de aperturas, si hay levante fuerte pasa por encima del espigón chico y el agua se mete aquí, digan lo que digan; y si no, lo vamos a ver», indicó el dirigente vecinal Adolfo García.