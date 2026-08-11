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Licitación

Un proyecto de 650.000 euros busca transformar La Trinidad y El Perchel con un enfoque de género

Las obras, que se ejecutarán en ocho meses, contemplan la instalación de nuevo mobiliario urbano, refuerzo de la iluminación y la creación de espacios de encuentro y sombra en la vía pública

Barrio de La Trinidad

Barrio de La Trinidad / Álex Zea

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La Opinión

Málaga

La Plataforma de Contratación del Sector Público ha publicado hoy el concurso para la ejecución de las obras del proyecto de actuaciones con perspectiva de género en el entorno de La Trinidad y El Perchel. El importe de licitación es de 651.057,19 euros y el plazo de ejecución de los trabajos es de ocho meses.

Las empresas interesadas pueden presentar sus ofertas hasta el 31 de agosto. Para ello, se realizarán 26 actuaciones en distintos puntos: desde la plaza de la religiosa filipense Dolores Márquez, hasta la plaza de Bailén, pasando por la calle Martinete, el Llano de la Trinidad, la plaza de la Imagen, calle Priego, la plaza de San Pablo, las calles Jara, Jaboneros, Mármoles, Carril y barrera de La Trinidad, entre otras.

Los trabajos a realizar consisten en la creación de espacios de encuentro y de descanso, con mobiliario urbano, dotación de sillas accesibles, papeleras, pérgolas, fuentes, aparcabicicletas, entre otros elementos; refuerzo de la iluminación a través de la reposición o reparación de luminarias existentes; señalización que identifique los puntos de acceso mediante el pintado de círculos sobre el pavimento; incorporación de juegos infantiles tradicionales; realización de un mural, con un diseño del alumnado del Grado de Bellas Artes de la UMA, y el pintado del vallado en parcelas sin edificar; la colocación de árboles y jardines; la creación de zonas de sombra mediante la instalación de pérgolas; nuevos pasos de peatones de cebra y repintado de los pasos de peatones existentes, la instalación de rebajes y pasos sobreelevados, entre otras.

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Por último, el diseño del proyecto se ha llevado a cabo tras un proceso de participación ciudadana.

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