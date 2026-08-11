"No quiero solo señalar lo malo, quiero cambiarlo": Ruiz Araujo oficializa su candidatura a la Alcaldía de Málaga

Llega tranquilo, con las gafas de sol puestas y camina como quien recorre el Paseo Marítimo de El Palo un martes cualquiera. El portavoz del Grupo Municipal Socialista, Mariano Ruiz Araujo, ya ha confirmado que se presentará a las primarias del PSOE para optar a la candidatura del partido a la Alcaldía de Málaga en las elecciones de 2027. Y no podía ser en otro sitio que en tierras paleñas.

Como ya informó este periódico, el socialista concurrirá a las primarias que tendrán lugar en septiembre para que el PSOE decida quién será su candidato en las próximas elecciones municipales. Fuentes del propio partido aseguran que Ruiz Araujo no tendrá ningún oponente, lo que le dejaría el camino despejado a las urnas.

Mariano Araujo, concejal del PSOE del ayuntamiento de Málaga, presenta su candidatura a las primarias para ser el próximo candidato a las elecciones municipales de 2027 / Álex Zea

"Málaga puede crecer expulsando o puede crecer arraigando"

Ruiz Araujo ha querido hacer una reflexión sobre el modelo de crecimiento de la ciudad antes de proclamar el "sí, quiero". Ha afirmado que Málaga se enfrenta a una disyuntiva entre convertirse en "un producto" o seguir siendo "cada vez más ella", y defiende que el cambio experimentado por la ciudad en las últimas décadas no debe leerse con nostalgia, pero sí exige preguntarse "para quién" está creciendo Málaga.

Frente a lo que ha definido como una ciudad "basada en el escaparate", reivindica una Málaga "entendida como hogar", que "sostenga a quienes la sostienen". En ese marco, ha situado como prioridades la vivienda asequible, los barrios vivos y los servicios públicos con centro en las personas.

El anuncio de la candidatura

En este contexto es cuando Ruiz Araujo ha formalizado el anuncio esperado desde hace semanas: se presentará a las primarias del PSOE para ser el candidato del partido a la Alcaldía de Málaga. "Las llaves de Málaga deben ser de los suyos", afirma, en una intervención en la que ha apelado a la necesidad de que jóvenes, familias y mayores no se vean forzados a abandonar sus barrios.

Ruiz Araujo asegura sentirse "respaldado por el Partido Socialista" y afirma haber hablado con el secretario provincial, Josele Aguilar, quien le trasladó que "se están haciendo bien las cosas en la ciudad". El edil se ha referido al proceso de primarias como una vía abierta, señalando que "nunca se sabe" el resultado hasta el día 7 "a las doce de la noche" y que solo se podrá conocer conforme se vayan dando los pasos.

Críticas a De la Torre

Preguntado por sus rivales, Ruiz Araujo ha querido matizar que su "principal rival no es solamente" el actual alcalde, Francisco de la Torre, que ya anunció el pasado 14 de julio su continuidad como candidato a la Alcaldía en las próximas elecciones.

Aun así, ha dirigido varias críticas a su gestión, achacándole "cierto pasotismo" ante determinados problemas de la ciudad y afirmando que le resulta "curioso" que De la Torre "solo quiera ser protagonista de sus éxitos". Ruiz Araujo insiste en la necesidad de "mirar hacia el futuro" y abrir "otra etapa" para Málaga.

El tablero de juego ya va tomando forma de cara a las elecciones del 23 de mayo, donde los malagueños decidirán qué quieren para su ciudad durante los próximos cuatro años.