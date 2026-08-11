Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Eclipse solar en MálagaMata a puñaladas a su pareja en MarbellaJoven fallecido en una piscinaHorario AVE Málaga-BarcelonaRuiz Araujo oficializa su candidatura a la AlcaldíaMás vigilancia en el ClínicoEl malagueño con pase de oro en Got TalentOfrenda floral del Málaga CF
instagramlinkedin

Transporte

Renfe cambia los horarios del AVE Málaga-Barcelona desde el 14 de septiembre: estas son las nuevas horas

El tren desde Málaga María Zambrano pasará de salir por la mañana a hacerlo a las 15.50 horas, mientras que el AVE procedente de Barcelona llegará a la capital malagueña a las 15.11 horas

Horarios del AVE Málaga-Barcelona.

Horarios del AVE Málaga-Barcelona. / l.o.

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

La Opinión

Málaga

Renfe modificará a partir del 14 de septiembre de 2026 los horarios de los trenes AVE entre Málaga y Barcelona. La reprogramación afectará tanto al servicio que parte desde la estación María Zambrano como al que conecta Barcelona Sants con la capital de la Costa del Sol.

El objetivo, según ha comunicado la compañía ferroviaria, es adaptar la oferta a los patrones de movilidad y aumentar la disponibilidad de plazas en las franjas con mayor demanda. Los cambios de horario no supondrán una reducción del número de conexiones ni de la capacidad actual entre las ciudades afectadas.

Nuevo horario del AVE Málaga-Barcelona

Uno de los principales cambios afecta directamente a los viajeros que salen desde Málaga. El AVE Málaga-Barcelona, que actualmente parte de Málaga María Zambrano a las 8.22 horas y llega a Barcelona Sants a las 14.54 horas, cambiará completamente su franja horaria.

A partir del 14 de septiembre, este tren saldrá de Málaga a las 15.50 horas y llegará a Barcelona a las 23.00 horas.

De esta forma, la conexión pasará de prestarse durante la mañana a desarrollarse fundamentalmente durante la tarde.

Los comerciantes confían en que el viajero recupere la confianza en el tren de manera paulatina. Vialia. Estación de Málaga-María Zambrano

Uno de los principales cambios afecta directamente a los viajeros que salen desde Málaga. / F.E.

El AVE Barcelona-Málaga llegará a María Zambrano a las 15.11 horas

También cambia el servicio en sentido contrario. Actualmente, el AVE entre Barcelona y Málaga sale de Barcelona Sants a las 15.41 horas y llega a Málaga María Zambrano a las 22.47 horas.

Con la nueva programación, la salida desde Barcelona se adelantará a las 8.30 horas, mientras que la llegada a Málaga está prevista para las 15.11 horas.

El cambio permitirá que este servicio pase de una conexión vespertina a una circulación principalmente diurna.

MLG 19-01-2026.-Varias personas se acercan a la estación María Zambrano, Vialia para pedir información de la salida de sus trenes, donde en el día de hoy se ha cortado todas salidas de trenes hacia Madrid por el accidente de Adalia del día de ayer

Con la nueva programación, la salida desde Barcelona se adelantará a las 8.30 horas, mientras que la llegada a Málaga está prevista para las 15.11 horas. / Álex Zea

Renfe también modifica los AVE entre Barcelona y Granada

La reorganización anunciada por Renfe incluye igualmente las conexiones AVE entre Barcelona y Granada.

El tren Barcelona-Granada que actualmente sale a las 8.30 horas y llega a las 14.48 horas pasará a partir del 14 de septiembre a salir de Barcelona Sants a las 15.41 horas y llegar a Granada a las 23.13 horas.

En sentido contrario, el AVE Granada-Barcelona dejará su actual salida de las 15.35 horas para pasar a partir de las 7.55 horas, con llegada prevista a Barcelona Sants a las 14.54 horas.

Qué ocurre si ya se tiene un billete comprado

Los pasajeros que ya hayan adquirido un billete para alguno de los trenes afectados serán contactados por Renfe a través de distintos canales, entre ellos correo electrónico, SMS, atención al cliente y soportes digitales.

La compañía ofrecerá a estos viajeros, si lo desean, alternativas de viaje, cambios o anulaciones sin coste alguno.

Noticias relacionadas y más

Renfe recomienda consultar los horarios actualizados antes de viajar a través de sus canales oficiales. Los billetes y la información sobre los servicios están disponibles en las taquillas, máquinas de autoventa, la aplicación de Renfe, el teléfono de atención y la página web de la compañía.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Unos 300 vecinos muestran su rechazo al nuevo paseo marítimo de Pedregalejo: 'Va a ser otro Muelle Uno
  2. Interrumpida la línea C-2 del Cercanías de Málaga tras golpear un Media Distancia una catenaria desprendida
  3. Málaga, en aviso naranja por calor y terral: cuándo termina la ola de calor
  4. Guía para ver el eclipse en Málaga el 12 de agosto: consejos para disfrutarlo de forma segura
  5. Los vecinos critican la falta de información sobre el parque de los Baños del Carmen: 'Nos pidieron propuestas en 2021 y no han respondido ni a una
  6. Hallan muerto a un joven de 22 años en una piscina de Málaga
  7. Málaga bate su récord de población: la provincia sigue superando los 1,8 millones y la capital los 600.000 habitantes
  8. Sergio Cerdán, el mejor espetero de la Costa del Sol: 'El espeto resume la esencia marinera

¿Vas a ver el eclipse solar en Málaga?: estas son las recomendaciones de la Guardia Civil

¿Vas a ver el eclipse solar en Málaga?: estas son las recomendaciones de la Guardia Civil

Luz verde municipal al nuevo pabellón de Los Guindos impulsado por Fundación Unicaja: tendrá museo, pista central y 7.708 metros cuadrados

Luz verde municipal al nuevo pabellón de Los Guindos impulsado por Fundación Unicaja: tendrá museo, pista central y 7.708 metros cuadrados

Detenido en Bélgica un joven sospechoso de asesinar a otro por encargo en Fuengirola

Detenido en Bélgica un joven sospechoso de asesinar a otro por encargo en Fuengirola

Gastroenteritis, otitis y conjuntivitis: los principales motivos de visita a Urgencias durante el verano en Málaga

Gastroenteritis, otitis y conjuntivitis: los principales motivos de visita a Urgencias durante el verano en Málaga

Renfe cambia los horarios del AVE Málaga-Barcelona desde el 14 de septiembre: estas son las nuevas horas

Renfe cambia los horarios del AVE Málaga-Barcelona desde el 14 de septiembre: estas son las nuevas horas

La investigación sobre el joven fallecido en una piscina de Málaga descarta la participación de terceras personas

La investigación sobre el joven fallecido en una piscina de Málaga descarta la participación de terceras personas

Eclipse solar en Málaga: a qué hora verlo, los mejores sitios y cómo observarlo con seguridad

Eclipse solar en Málaga: a qué hora verlo, los mejores sitios y cómo observarlo con seguridad

Más vigilantes y controles de acceso: el Hospital Clínico de Málaga refuerza la seguridad en Urgencias durante la Feria

Más vigilantes y controles de acceso: el Hospital Clínico de Málaga refuerza la seguridad en Urgencias durante la Feria
Tracking Pixel Contents