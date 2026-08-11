Renfe cambia los horarios del AVE Málaga-Barcelona desde el 14 de septiembre: estas son las nuevas horas

Renfe modificará a partir del 14 de septiembre de 2026 los horarios de los trenes AVE entre Málaga y Barcelona. La reprogramación afectará tanto al servicio que parte desde la estación María Zambrano como al que conecta Barcelona Sants con la capital de la Costa del Sol.

El objetivo, según ha comunicado la compañía ferroviaria, es adaptar la oferta a los patrones de movilidad y aumentar la disponibilidad de plazas en las franjas con mayor demanda. Los cambios de horario no supondrán una reducción del número de conexiones ni de la capacidad actual entre las ciudades afectadas.

Nuevo horario del AVE Málaga-Barcelona

Uno de los principales cambios afecta directamente a los viajeros que salen desde Málaga. El AVE Málaga-Barcelona, que actualmente parte de Málaga María Zambrano a las 8.22 horas y llega a Barcelona Sants a las 14.54 horas, cambiará completamente su franja horaria.

A partir del 14 de septiembre, este tren saldrá de Málaga a las 15.50 horas y llegará a Barcelona a las 23.00 horas.

De esta forma, la conexión pasará de prestarse durante la mañana a desarrollarse fundamentalmente durante la tarde.

Uno de los principales cambios afecta directamente a los viajeros que salen desde Málaga. / F.E.

El AVE Barcelona-Málaga llegará a María Zambrano a las 15.11 horas

También cambia el servicio en sentido contrario. Actualmente, el AVE entre Barcelona y Málaga sale de Barcelona Sants a las 15.41 horas y llega a Málaga María Zambrano a las 22.47 horas.

Con la nueva programación, la salida desde Barcelona se adelantará a las 8.30 horas, mientras que la llegada a Málaga está prevista para las 15.11 horas.

El cambio permitirá que este servicio pase de una conexión vespertina a una circulación principalmente diurna.

Con la nueva programación, la salida desde Barcelona se adelantará a las 8.30 horas, mientras que la llegada a Málaga está prevista para las 15.11 horas. / Álex Zea

Renfe también modifica los AVE entre Barcelona y Granada

La reorganización anunciada por Renfe incluye igualmente las conexiones AVE entre Barcelona y Granada.

El tren Barcelona-Granada que actualmente sale a las 8.30 horas y llega a las 14.48 horas pasará a partir del 14 de septiembre a salir de Barcelona Sants a las 15.41 horas y llegar a Granada a las 23.13 horas.

En sentido contrario, el AVE Granada-Barcelona dejará su actual salida de las 15.35 horas para pasar a partir de las 7.55 horas, con llegada prevista a Barcelona Sants a las 14.54 horas.

Qué ocurre si ya se tiene un billete comprado

Los pasajeros que ya hayan adquirido un billete para alguno de los trenes afectados serán contactados por Renfe a través de distintos canales, entre ellos correo electrónico, SMS, atención al cliente y soportes digitales.

La compañía ofrecerá a estos viajeros, si lo desean, alternativas de viaje, cambios o anulaciones sin coste alguno.

Renfe recomienda consultar los horarios actualizados antes de viajar a través de sus canales oficiales. Los billetes y la información sobre los servicios están disponibles en las taquillas, máquinas de autoventa, la aplicación de Renfe, el teléfono de atención y la página web de la compañía.