Más vigilantes y controles de acceso: el Hospital Clínico de Málaga refuerza la seguridad en Urgencias durante la Feria

Comienza la cuenta atrás para una de las semanas más esperadas del año para los malagueños. La Feria de Málaga 2026 está a la vuelta de la esquina y, como cada año, el Hospital Clínico Universitario Virgen de la Victoria se prepara para el aumento de demanda que recibirá durante esos días.

El hospital malagueño es el centro de referencia para el recinto ferial Cortijo de Torres —donde se encuentra ubicado el real de la Feria de Málaga—, lo que significa que será el encargado de asumir las necesidades asistenciales que surjan durante este evento multitudinario que atrae tanto a malagueños como a personas de fuera de la provincia.

El Clínico, hospital de referencia para el Cortijo de Torres

Por ello, un año más, el centro ha decidido reforzar la seguridad en el servicio de Urgencias, así como los controles de acceso y tránsito.

El objetivo de esta medida, según ha explicado el centro en un comunicado, es aumentar la presencia de los profesionales vigilantes en esta área tan transitada para evitar situaciones conflictivas, ya que durante estos días aumentan las atenciones por intoxicaciones etílicas, traumatismos, y eventos relacionados con la semana festiva.

Cientos de caballistas y de carros de caballos abarrotan el primer día en el Cortijo de Torres en el tradicional Paseo de Enganches que se celebra de nuevo después de dos años si celebrarse ha causa de la pandemia mundial de la Covid19.-ÁLEX ZEA. / Alex Zea

Más controles de acceso para evitar situaciones conflictivas

Además de la seguridad, el hospital también incrementará el número de celadores en el servicio de Urgencias. En concreto, se reforzarán los turnos de tarde y noche, desde el primer día de comienzo de la feria hasta el último —ambos inclusive—, debido a que son las franjas horarias en las que se intensifican las atenciones.

Durante la Feria, el centro también estará en coordinación con los equipos de Emergencias, Policía Local, Policía Nacional y Protección Civil, a través de unidades móviles en el recinto ferial para atender y trasladar a heridos al hospital en caso de necesidad.

El Hospital Clínico apela a la prudencia y al civismo durante las fiestas

Según el hospital, todas estas actuaciones tienen como objetivo principal garantizar “las mejores condiciones de seguridad” tanto de profesionales como de usuarios en un área de gran afluencia. Asimismo, han precisado que estas medidas han sido impulsadas por parte de la dirección gerencia del centro, en coordinación con la dirección económica de gestión y de servicios generales, y la empresa de seguridad EULEN.

El centro ha querido también desear a todos los malagueños y visitantes una “feliz Feria de Málaga 2026”, pero apelando a la responsabilidad, el civismo y la prudencia para disfrutar de estas fiestas con total seguridad.