Los taxistas de Málaga piden mantener las restricciones a las VTC durante la Feria

La Asociación Unificada Malagueña de Autónomos del Taxi (AUMAT) ha pedido al Ayuntamiento de Málaga que mantenga las restricciones de acceso previstas durante la Feria de Málaga y preserve las zonas destinadas específicamente al servicio del taxi.

La organización asegura estar preocupada ante la posibilidad de que los vehículos de transporte con conductor (VTC) puedan acceder a espacios restringidos dentro del dispositivo especial de movilidad. AUMAT sostiene que una modificación de las condiciones establecidas podría afectar a la organización del transporte en unas jornadas marcadas por una elevada concentración de viajeros y vehículos.

AUMAT reclama que se respete el dispositivo de movilidad de la Feria

La asociación insiste en que su postura no supone un rechazo a la actividad de las VTC, siempre que esta se desarrolle dentro de la legalidad. Su reivindicación se centra, según explica, en que cada modalidad de transporte respete las condiciones específicas fijadas para la Feria de Málaga y los espacios habilitados para cada servicio.

AUMAT insiste en que su postura no supone un rechazo a la actividad de las VTC. / L.O.

El presidente de AUMAT, Miguel Ángel Martín, señala: "No estamos en contra de que las VTC trabajen. Lo que defendemos es que cada modalidad de transporte respete las reglas que corresponden a su actividad y, especialmente durante la Feria, el dispositivo de movilidad establecido por el Ayuntamiento".

Desde la asociación consideran que la planificación adquiere especial importancia durante estos días debido a la elevada demanda de transporte en determinadas franjas horarias. En este contexto, AUMAT defiende el papel del taxi para facilitar una recogida ordenada y segura de los viajeros.

El precedente de la Feria de Sevilla que señala el sector del taxi

AUMAT relaciona la situación de Málaga con lo ocurrido durante la Feria de Sevilla, donde, según recuerda la asociación, las VTC trataron de acceder a zonas sometidas a restricciones y el sector del taxi se opuso a una modificación de las condiciones previstas.

La organización malagueña considera que ahora se plantea una situación similar y advierte de que introducir cambios en las áreas de acceso o recogida de pasajeros podría provocar dificultades en la circulación y en la organización de un entorno sometido a una intensa presión de tráfico.

AUMAT afirma que el taxi desempeña desde hace años un papel relevante en la movilidad durante la Feria de Málaga / EFE

Petición al Ayuntamiento de Málaga

Ante este escenario, AUMAT reclama al Área de Movilidad del Ayuntamiento que mantenga el dispositivo previsto para la Feria sin modificaciones que puedan alterar su funcionamiento.

La asociación defiende que los espacios reservados al taxi responden a las necesidades especiales de transporte que se producen durante estas jornadas y solicita que cada modalidad disponga de las zonas que tenga asignadas.

AUMAT asegura, además, que mantiene su disposición a colaborar con el Ayuntamiento para facilitar el funcionamiento de la Feria, al tiempo que anuncia que seguirá defendiendo los intereses de los profesionales del taxi y el servicio que prestan durante estos días.

La organización subraya que el taxi desempeña desde hace años un papel relevante en la movilidad durante la Feria de Málaga y sostiene que su objetivo es garantizar un servicio seguro, ordenado y de calidad tanto para los malagueños como para los visitantes.