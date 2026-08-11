¿Vas a ver el eclipse solar en Málaga?: estas son las recomendaciones de la Guardia Civil

El eclipse solar de este miércoles puede provocar un aumento de los desplazamientos por las carreteras de Málaga y llevar a numerosos ciudadanos a buscar espacios abiertos, zonas de montaña o incluso embarcaciones desde las que contemplar el fenómeno. Ante esta situación, la Guardia Civil ha difundido una serie de consejos para evitar accidentes y reducir los riesgos durante su observación.

Las recomendaciones proceden de distintas unidades del cuerpo: Guardia Civil de Tráfico, Servicio de Protección a la Naturaleza (Seprona), Grupo de Rescate en Montaña de Álora y Servicio Marítimo. Los avisos inciden especialmente en la seguridad vial, el elevado riesgo de incendios y las precauciones necesarias en espacios naturales y en el mar.

Si el plan para contemplar el eclipse incluye una ruta de senderismo se recomienda preparar previamente el recorrido / l.o.

Más tráfico en Málaga durante el eclipse: cuidado con los arcenes

La Guardia Civil de Tráfico prevé una mayor movilidad en las carreteras malagueñas durante las horas en las que se produzca el eclipse. Por este motivo, recuerda que no se debe estacionar en arcenes, cunetas ni otros puntos de autovías o carreteras en los que un vehículo pueda dificultar el paso de los servicios de emergencia.

Los conductores deben buscar lugares habilitados para aparcar y evitar detener el vehículo en zonas inadecuadas, especialmente teniendo en cuenta que Málaga se encuentra en plena época de riesgo de incendios.

Tráfico también aconseja llevar encendidas las luces del vehículo y extremar la atención ante la posible presencia de usuarios vulnerables. Entre ellos puede haber peatones que caminen por los arcenes buscando un punto desde el que observar el eclipse.

Ver el eclipse en plena naturaleza conlleva una serie de obligaciones. / europa Press

Ver el eclipse en plena naturaleza: máxima precaución por los incendios

Quienes opten por desplazarse a espacios naturales deben tener presente el riesgo extremo de incendios existente en estas fechas.

El Servicio de Protección a la Naturaleza recuerda que está totalmente prohibido realizar barbacoas y pide no abandonar basura ni arrojar colillas.

También advierte de un riesgo relacionado con los propios vehículos: no se debe circular ni estacionar sobre zonas con hierba seca, ya que el calor generado por el motor puede llegar a provocar un incendio.

Senderismo para observar el eclipse: planificar la ruta y llevar linterna

Si el plan para contemplar el eclipse incluye una ruta de senderismo, el Grupo de Rescate en Montaña de Álora recomienda preparar previamente el recorrido y elegir lugares de fácil acceso.

Entre el material aconsejado se encuentran linterna, agua, calzado de montaña y ropa de abrigo. Además, conviene tener en cuenta que el punto elegido podría encontrarse en una zona sin cobertura de telefonía móvil.

La Guardia Civil también pide evitar riesgos innecesarios durante la observación y no aproximarse a acantilados, cortados u otros lugares peligrosos.

Precauciones para observar el eclipse desde una embarcación

El Servicio Marítimo de la Guardia Civil ha trasladado igualmente recomendaciones para quienes decidan contemplar el fenómeno desde el mar.

Las embarcaciones deben mantener una distancia de seguridad tanto con los bañistas como con otros barcos y reducir la velocidad durante las horas del eclipse.

También resulta necesario comprobar antes de salir que los equipos de comunicación y los teléfonos funcionan correctamente, de forma que puedan utilizarse ante cualquier incidencia.