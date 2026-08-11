Los VTC amenazan con denunciar al Ayuntamiento de Málaga por las restricciones de acceso a la Feria

La Asociación VTC Andalucía, Ceuta y Melilla ha denunciado la decisión del Ayuntamiento de Málaga de mantener las restricciones de acceso de los vehículos de transporte con conductor (VCT) al recinto ferial por la avenida María Zambrano. La organización califica la medida de un "trato discriminatorio" con respecto al resto de transportes públicos y considera que supone una "restricción injustificada" de la competencia, al beneficiar de manera directa a autobuses y taxis frente a otro modelo de transporte.

El presidente de la Asociación VTC Andalucía, Ceuta y Melilla, Pablo García-Trespalacios, ha reclamado al Ayuntamiento que revise de "manera inmediata" su postura y aplique los mismos criterios a todos los servicios de transporte público. “No estamos pidiendo ningún privilegio ni un trato de favor. Estamos reclamando exactamente lo contrario: que los VTC puedan acceder al recinto ferial en las mismas condiciones que el resto de los transportes públicos cuando llevan o recogen a un usuario que ha contratado previamente el servicio”, ha señalado.

La asociación solicitó al Ayuntamiento de Málaga, tanto a través del Consejo Sectorial de Movilidad como mediante escritos presentados en 2025 y 2026, que los VCT pudieran acceder al recinto ferial por la avenida María Zambrano para recoger y dejar viajeros, al igual que el resto de transportes públicos. Una petición que, según la organización, todavía "no ha sido atendida" por el Consistorio.

Un recorrido alternativo

Para poder acceder al recinto ferial, los conductores de VTC aseguran que deben realizar recorridos más largos, con desplazamientos en zigzag por las calles interiores del polígono. La asociación señala que son, normalmente, de un solo sentido y cuentan con vehículos estacionados a ambos lados, lo que incrementa los tiempos de desplazamientos y el consumo de combustible o electricidad. Una medida que la organización ha evaluado que "no beneficia a los ciudadanos ni mejora la movilidad" de la ciudad.

Punto de subida y bajada de VTC para la feria de Málaga en Av. Ortega y Gasset, entre las calles Sigfrido y Flauta Mágica / L.O.

“Estamos hablando de vehículos que llevan a personas que han solicitado previamente un servicio y que necesitan ser recogidas o dejadas en el entorno de la Feria. No existe ninguna razón para considerar que ese vehículo genera un problema de movilidad diferente al de otro transporte público que realiza exactamente la misma función”, señala García-Trespalacios.

El presidente de la organización considera "difícil de entender" esta situación. “Si el objetivo es garantizar la seguridad, la movilidad y el buen funcionamiento de la Feria, las medidas deben aplicarse con criterios objetivos, proporcionales y no discriminatorios. No entendemos qué razón de interés general puede justificar que un usuario de VTC tenga que soportar un rodeo que no se exige a los usuarios de otros medios de transporte público”, señala.

Un problema que ya sucedió en el pasado

Según la Asociación VTC, la situación carece de una "justificación objetiva y proporcional", especialmente después de que los tribunales hayan establecido que no se puede impedir el acceso de este tipo de vehículos a los recintos donde deben recoger o dejar a viajeros que hayan contratado previamente sus servicios.

Esta situación cuenta, además, con un precedente judicial. El 21 de enero de 2026, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía dictó una sentencia en la que anuló el Plan de Movilidad de la Feria de Sevilla de 2022 por, según señala la organización, "motivos sustancialmente similares".

Vehículos VTC / L.O.

La resolución del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía señala que la regulación de la zona de acceso restringido no puede suponer "una discriminación de la oferta y demanda de VTC". Además, establece que el hecho de que los VTC no puedan circular "buscando clientes" o permanecer estacionados para captar viajeros no implica que se pueda limitar su acceso al perímetro del recinto ferial para dejar o recoger a pasajeros con servicios previamente contratados. La sentencia añade que las razones de orden y seguridad pública "no justifican una limitación de estas características".

Reclamación al Ayuntamiento

Antes de acudir a los tribunales, el presidente de la Asociación VTC Andalucía, Ceuta y Melilla reclama al Ayuntamiento de Málaga y a la Concejalía de Movilidad, un "cambio de postura" y la "apertura de una vía de diálogo" que permita solucionar la situación.

"Pedimos al Ayuntamiento de Málaga que tenga en cuenta esta doctrina y actúe en consecuencia”

“Los tribunales ya se han pronunciado sobre una situación prácticamente idéntica en la Feria de Sevilla. La jurisprudencia establece que no se puede impedir a los VTC acceder al perímetro de un recinto para recoger o dejar a pasajeros que han contratado previamente el servicio. Por eso pedimos al Ayuntamiento de Málaga que tenga en cuenta esta doctrina y actúe en consecuencia”, concluye García-Trespalacios.

La organización insiste en que no pretende "modificar" el modelo de funcionamiento de la feria ni crear nuevas paradas para VTC, sino garantizar que estos vehículos puedan acceder al recinto en las mismas condiciones que el resto de los transportes públicos para prestar servicios previamente contratados.

Respuesta del Ayuntamiento

A preguntas de este periódico, fuentes municipales no se han pronunciado sobre la reclamación de la asociación y se han remitido a la información facilitada esta mañana, en la que se establece una zona de subida y bajada de viajeros para VTC en la avenida de Ortega y Gasset, concretamente en el vial de servicio situado entre las calles Sigfrido y Flauta Mágica.

Esta zona estará operativa de forma ininterrumpida las 24 horas del día y los vehículos dispondrán únicamente del tiempo necesario para realizar las operaciones de subida y bajada de viajeros. El acceso a la zona habilitada se realizará a través del itinerario La Bohème-Sigfrido-Flauta Mágica, mientras que la salida se efectuará por la calle Rosamunda o la avenida de Washington.