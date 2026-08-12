El Aeropuerto de Málaga supera los 3 millones de pasajeros en julio y bate las 20.000 operaciones

El Aeropuerto de Málaga-Costa del Sol cerró julio con 3.046.818 pasajeros y 20.839 operaciones, consolidando el crecimiento del tráfico aéreo en plena temporada alta. Las cifras suponen un incremento del 6,3% en viajeros y del 5,2% en vuelos respecto al mismo mes de 2025, según los datos difundidos este miércoles por Aena.

La mayor parte de los pasajeros utilizó vuelos comerciales. En concreto, fueron 3.043.807 usuarios, de los que 484.650 viajaron en conexiones con origen o destino en aeropuertos españoles, un 1,2% más, mientras que 2.559.157 pasajeros volaron en rutas internacionales, un 7,3% por encima de julio del año pasado.

Reino Unido, principal mercado internacional del aeropuerto de Málaga

El tráfico internacional continúa siendo el gran motor del Aeropuerto de Málaga. Reino Unido volvió a situarse como el mercado con mayor volumen de pasajeros durante julio, con 702.883 viajeros.

A bastante distancia se situaron Alemania, con 215.989 pasajeros; Italia, con 170.770; Francia, con 163.992; y Países Bajos, con 149.782 usuarios.

De este modo, las conexiones con el extranjero concentraron alrededor de ocho de cada diez pasajeros comerciales que utilizaron las instalaciones malagueñas durante el séptimo mes del año.

Más de 20.800 vuelos en Málaga durante julio

El crecimiento también se trasladó al número de aterrizajes y despegues. El aeropuerto gestionó 20.839 movimientos de aeronaves durante julio, un 5,2% más que en el mismo mes de 2025.

Del total, 20.507 correspondieron a vuelos comerciales. De ellos, 4.052 fueron operaciones nacionales, con un incremento del 0,3%, mientras que 16.455 fueron internacionales, un 6,6% más.

Turistas en el aeropuerto de Málaga / Álex Zea

El aeropuerto supera los 16,2 millones de pasajeros hasta julio

El aumento del tráfico no se limita al mes de julio. Entre enero y julio de 2026 han pasado por el Aeropuerto de Málaga-Costa del Sol 16.273.343 viajeros, lo que supone un crecimiento del 6,6% respecto al mismo periodo del año anterior.

De los 16.248.858 usuarios contabilizados en vuelos comerciales durante los siete primeros meses del año, 2.675.509 viajaron en rutas nacionales, un 5,1% más, y 13.573.349 utilizaron conexiones internacionales, que aumentaron un 7%.

En cuanto a las operaciones, la infraestructura malagueña ha gestionado desde enero 112.227 aterrizajes y despegues, un 4,6% más que entre enero y julio de 2025.

Viajeros en el Aeropuerto de Málaga. / L. O.

Más de 34 millones de pasajeros en los aeropuertos españoles en julio

El crecimiento de Málaga se produce en un contexto de incremento generalizado del tráfico aéreo. Los aeropuertos de la red de Aena en España registraron durante julio 34.406.581 pasajeros, un 5% más que un año antes.

Además, gestionaron 284.423 movimientos de aeronaves, un 6,1% más. Entre enero y julio, los aeropuertos españoles acumularon 190.652.815 viajeros, con un incremento interanual del 4%.