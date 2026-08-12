Apagón programado en La Palma-Palmilla por enganches fraudulentos masivos: "Hay familias con contador legal y sin luz"

«A nosotros nos han hecho la puñeta bien hecha», cuenta Elena, vecina de las 503 viviendas, el barrio de casas mata del Distrito de La Palma-Palmilla.

Como recuerda, «en invierno y en verano teníamos cortes de luz; en verano por los aires acondicionados y en invierno, por las calefacciones y las plantaciones de lo que fuera. Eso duraba unas horas, pero la última vez, tres noches y tres días».

Le ocurrió la víspera de la final del Mundial de fútbol y como recuerda, ya no es solo que tuvo que tirar todo lo que guardaba en la nevera, sino que tiene a su madre de 89 años en cama, «y necesita un aparato que le limpia el aire para poder respirar».

Vista de La Palma desde el barrio de las 503 viviendas. / A.V.

Al menos, recuerda, con el apagón en plena ola de calor, una vecina le dio un alargador y pudo instalarle un ventilador en su dormitorio. «Mi madre tiene fibrosis pulmonar, y un enfermero me dijo que estuvo a punto de que le diera un golpe de calor», destaca.

Como recuerda, en su calle Doctor Gálvez Moll, no hubo una casa que no terminara sin luz antes o después.

Elena, que tiene un contador legal y está al día en el pago, informa de que tiene intención de demandar a Endesa, para que le indemnice por daños y perjuicios.

Vecina sin luz en La Palma, lee un recibo de la Endesa a la luz de una vela, en una foto de archivo. / Daniel Pérez

Endesa y la campaña de desenganches

Como explica a La Opinión Alejandro Blanco, del Plan Comunitario Palma Palmilla Proyecto Hogar, los tres días en volver la luz en las 503 viviendas se debe a que, a las averías tradicionales de todos los veranos, se ha sumado una «campaña de desenganche» de Endesa, para acabar con los enganches irregulares, «y si hay una avería normal, pide a la Policía Nacional que le acompañe, porque entiende que en determinados sitios la gente va a pensar que viene a quitar la luz; entonces, una avería que tardaba 2, 6 horas, ahora tarda días».

Como detalla Alejandro Blanco, desde el pasado 30 de junio han sido 20 los bloques, tanto en La Palma, como en La Palmilla, «afectados por cortes totales o parciales».

En la actualidad, informa, hay cuatro bloques en la calle Concejal Pedro Ruz García, en La Palmilla, «que están sin electricidad porque Endesa se ha llevado la acometida, de lo deteriorada que estaba».

La calle Concejal Pedro Ruz García de La Palmilla, hace unos días. / A.V.

En los otros 16 bloques, indicó, «hay de todo», pues se da el caso de vecinos que tienen el contador de forma legal y están sin luz. Por eso señala que «desde el punto de vista vecinal, Endesa ha entrado como un elefante en una cacharrería», y recuerda que ha habido comercios con la situación legalizada también afectados por estos cortes.

En un comunicado, Proyecto Hogar estima «necesaria la regularización del suministro eléctrico»; pero también considera «muy grave que decenas de familias con contador legal y al día en el pago de su suministro se queden sin luz».

Vista de La Palmilla, las 503 viviendas y la barriada 26 de febrero desde un bloque de La Palma, en 2024. / A.V.

Unos 10 bloques con las comunidades en marcha

En el plano positivo, Alejandro Blanco informa a La Opinión de que «en torno a 10 bloques del barrio han iniciado la constitución de comunidad; un paso previo para regularizar la situación». Además, recuerda que, este mismo año, se produjeron dos incendios en las 720 viviendas por los enganches ilegales.

De paso, el portavoz de Proyecto Hogar ve muy positivo que en esta zona de Málaga se acabe «con una cultura de la impunidad que dice que si pagas la luz eres tonto; dentro del propio vecindario hay vecinos que están diciendo que ‘ya era hora’ de que Endesa hiciera algo». Como recuerda, en 2011, el Plan de Acción Integral elaborado por los vecinos ya pedía «una regularización pero un poco más planificada».

Cuadro de electricidad en un bloque de la calle Eume, en La Palma, en una foto de archivo. / Arciniega

Endesa: el nivel de fraude es "del 78 por ciento", lo que suponía "un alto grado de electrocución"

Fuentes de Endesa informaron de que, el pasado julio, la compañía, en colaboración con las Fuerzas de Seguridad del Estado, ha llevado a cabo «varias intervenciones contra el fraude masivo en la zona, por seguridad de las instalaciones y de las personas».

En concreto, señalaron que se ha detectado «un nivel de fraude del 78 por ciento», lo que suponía «un alto riesgo de electrocución y posibles incendios, al saltarse todas las protecciones normativas que deben tener las instalaciones eléctricas».

Bloques de La Palma, la pasada primavera. / A.V.

Las mismas fuentes indicaron a este diario que, en estas semanas, ha habido manipulación de instalaciones por terceros, «para reconectar suministros cortados», lo que ha originado «la falta de servicio de los vecinos de la zona, ajenos a este problema».

A este respecto, la compañía informó de que siguen «acudiendo a la llamada de los vecinos que sí tienen contrato de suministro en vigor, y sus instalaciones según normativa; pero la manipulación de terceros que las sabotean sigue provocando incidencias».