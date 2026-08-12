Atención Primaria, agresiones y refuerzos para el verano: las prioridades sanitarias que reclama Málaga

La presión en los centros de salud, la dificultad para cubrir determinadas plazas, el aumento de la demanda sanitaria durante el verano o las agresiones a profesionales son algunos de los problemas que más preocupan a los médicos malagueños. El Colegio de Médicos de Málaga ha aprovechado la llegada de la nueva delegada territorial de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía en Málaga, Lucía Yeves, para poner sobre la mesa estas cuestiones y reclamar medidas que permitan mejorar tanto las condiciones de los facultativos como la atención a los pacientes.

El presidente del Colegio de Médicos de Málaga, el doctor Pedro J. Navarro, mantuvo una reunión de trabajo de más de una hora con Yeves para analizar los principales desafíos de la sanidad malagueña, trasladar las reivindicaciones de la profesión médica y conocer sus propuestas para esta nueva etapa.

La reunión, según indica el colegio en un comunicado, se desarrolló en “un ambiente distendido, muy fructífero y de buena sintonía institucional”. El presidente expuso las prioridades para Málaga y provincia y manifestó la disposición del Colegio a colaborar con la Delegación como interlocutor “leal, independiente y conocedor de la realidad profesional en todo el territorio”.

Los médicos piden una segunda reforma de la Atención Primaria en Málaga

Antes del encuentro, el doctor Navarro acompañó a la delegada en un recorrido por las instalaciones del Colegio de Médicos, ubicadas en el número 1 de calle Curtidores. Durante la visita le mostró los espacios y servicios de la corporación, que también alberga Convenciones & Eventos Commálaga, el centro de convenciones gestionado por el propio Colegio.

“Málaga necesita planificación, recursos y medidas acordadas con quienes trabajan cada día en los centros sanitarios. El Colegio estará siempre disponible para aportar conocimiento y propuestas en defensa de los médicos y de una atención de calidad para los pacientes”, subrayó el doctor Navarro.

Contratos más estables para evitar la fuga de facultativos

La Atención Primaria y la necesidad de una segunda reforma fue una de las principales peticiones. Para el Colegio, pese a los avances alcanzados, continúan existiendo problemas estructurales como la presión asistencial, la falta de tiempo por paciente, las demoras, el exceso de burocracia y la dificultad para cubrir determinadas plazas, especialmente las de difícil cobertura.

Asimismo, el doctor Navarro planteó la necesidad de mejorar las contrataciones y estabilizar las plantillas. Advirtió de que los contratos breves, tardíos o poco competitivos dificultan la continuidad asistencial y favorecen la marcha de profesionales a otras provincias, comunidades autónomas o al sector privado.

En este ámbito, pidió medidas capaces de atraer y retener talento, especialmente en las zonas y especialidades con mayores problemas de cobertura.

El doctor Pedro Navarro y la nueva delegada de Salud, Lucía Yeves, mantuvieron una reunión en el Colegio de Médicos. / L.O.

La Costa del Sol necesita más refuerzos sanitarios durante el verano

Otro de los temas que ocuparon una parte destacada de la reunión fue la planificación sanitaria para el verano. El presidente del Colegio recordó a la nueva delegada que la población atendida crece de forma extraordinaria por la afluencia turística, con especial incidencia en la Costa del Sol, donde aumentan la demanda en los centros de salud, las urgencias y la actividad hospitalaria.

En materia de agresiones, el presidente insistió en que la violencia no forma parte del ejercicio profesional y reclamó más prevención, respuesta inmediata y acompañamiento jurídico y psicológico para las víctimas.

Más medidas frente a las agresiones a médicos en Andalucía

Trasladó también a la delegada la urgencia de poner en marcha la ley andaluza específica contra las agresiones a profesionales sanitarios anunciada por el consejero Antonio Sanz, con capacidad sancionadora y efecto disuasorio.

El rechazo de la profesión al proyecto de Estatuto Marco del Ministerio de Sanidad — que ha motivado un ciclo de movilizaciones y huelgas desde 2025— fue otro de los asuntos abordados. El Colegio defendió un Estatuto propio para facultativos, negociado directamente con representantes de la profesión y capaz de reconocer la singularidad de su formación, responsabilidad, disponibilidad y penosidad laboral.

Más de 300 médicos de Málaga se manifiestan en la cuarta semana de huelga. / A.T.

Málaga reclama una planificación sanitaria adaptada a cada comarca

El doctor Navarro pidió también que la planificación tenga en cuenta las diferencias entre la capital, la Costa del Sol, la Axarquía, el Guadalhorce, la Serranía de Ronda y la comarca de Antequera, y que las infraestructuras y recursos humanos de cada comarca se adecuen a la población real de cada una, teniendo en cuenta la estacionalidad.

El cuidado de la salud de los propios médicos fue otra de las prioridades. La sobrecarga, la presión asistencial, las guardias prolongadas y la exposición a situaciones conflictivas aumentan el riesgo de agotamiento y de problemas de salud mental. En este contexto, el presidente solicitó apoyo económico de la Consejería para el Programa de Atención Integral al Médico Enfermo (PAIME).

El encuentro, según el Colegio, concluyó con una valoración muy positiva por ambas partes y con la voluntad de mantener una interlocución fluida ante los retos sanitarios de Málaga y provincia, así como de seguir compartiendo propuestas que mejoren las condiciones de los profesionales y la atención que recibe la ciudadanía.