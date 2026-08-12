Este es el chiringuito histórico de Málaga que la revista Forbes asegura que es el mejor de toda España: "Un lugar centenario que sigue conquistando paladares"

El mejor chiringuito de toda España está en Málaga y es uno de los negocios más emblemáticos e históricos de la capital: el Balneario de los Baños del Carmen. Así lo aseguró Tapas Magazine de la revista Forbes en sus premios 'Tapas Best Chiringuito', que escogieron a este restaurante situado entre los tradicionales barrios de Pedregalejo y El Palo como el mejor del país.

"Fundado en 1918 y con una ubicación privilegiada frente al Mediterráneo, el Balneario de los Baños del Carmen destaca por su cocina que combina tradición y vanguardia, con propuestas como los espetos de sardinas, el pescado frito o sus creaciones más innovadoras", ha señalado al respecto la revista.

Restaurante de los Baños del Carmen en los años veinte. / .

Un reconocimiento nacional a la mejor gastronomía

Esta fue su elección para la edición del Best Chiringuito de 2025, un certamen que ha vuelto a repetirse en su edición de 2026.

Para su anterior edición, la publicación tuvo clara su elección por la gastronomía, historia, vistas, trato al cliente y aura que mantiene el restaurante y que "captura esa vibración que tan sólo se vive en la costa, de ralentizar el tiempo, alargar la sobremesa y crear recuerdos de verano".

Un lugar que revolucionó el ocio en Málaga

"El Balneario de los Baños del Carmen revolucionó el concepto de ocio en Málaga al permitir por primera vez que hombres y mujeres compartieran espacio para bañarse en el mar", ha señalado la publicación.

Tal y como ha añadido, este emblemático lugar se convirtió rápidamente en un punto de encuentro para la burguesía malagueña, "ofreciendo instalaciones tan innovadoras como una pista de baile o una fuente de vino de Jerez".

Cocina mediterránea, historia y valor patrimonial frente al mar

Así, en este negocio que en la actualidad ofrece una combinación perfecta de cocina mediterránea, ambiente bohemio y las mejores vistas del mar llegó a tener embarcadero, una pista de tenis, un acuario, una pantalla de cine que se podía contemplar desde la orilla o un campo de fútbol, entre otras instalaciones.

Una larga historia que ha llevado a que este chiringuito gestionado en la actualidad por Gerardo Lumbreras junto a otros empresarios haya sido declarado Bien de Interés Cultural por su valor etnológico, además del mejor chiringuito de España por la revista Forbes.

Noticias relacionadas

Un lugar que, tal y como el propio Lumbreras aseguró durante la recogida del premio, "mantiene la esencia de un lugar centenario que sigue conquistando paladares".