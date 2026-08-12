Colas de casi una hora en Fuengirola para conseguir gafas para ver el eclipse: "Lo he dejado para el último día"

La expectación por el eclipse solar de este miércoles también se está dejando notar en los comercios. Como ocurre con muchas compras de última hora, hay quienes han esperado hasta el mismo día para hacerse con unas gafas homologadas para ver el eclipse, provocando largas colas en algunos establecimientos de Fuengirola.

Una de ellas se ha formado este miércoles en Parque Miramar, un espacio comercial al aire libre situado cerca del Centro Comercial Miramar. Allí, según relata Nacho, un joven malagueño que se encuentra esperando para comprar sus gafas, se concentran entre 50 y 60 personas.

Casi una hora de cola para comprar las gafas del eclipse

"Estoy en una cola para comprar las gafas del eclipse, en Fuengirola. Yo soy de los que lo han dejado para el último día", explica Nacho, que ha esperado casi una hora para poder hacerse con ellas. La búsqueda, sin embargo, había comenzado días antes.

Según cuenta, el lunes ya había escasez de gafas para el eclipse y no pudo encontrarlas en Carrefour ni en Fuengirola ni en Mijas: "Ayer no había en estas ópticas ni en el Aldi. Finalmente, un amigo acudió a Soloptical para preguntar por él y le indicaron que este miércoles volverían a disponer de unidades a partir de las 12.00 horas", cuenta.

Colas en Soloptica en Fuengirola. / L.O

Ante la posibilidad de quedarse nuevamente sin ellas, Nacho decidió acudir con antelación. "Me he pasado a las 11.30 por asegurar y mira la cola ya", relata. Cuando llegó, decenas de personas ya esperaban para comprar las gafas homologadas, hasta formar una fila de alrededor de 50 o 60 personas en Parque Miramar.

La escena refleja las compras de última hora de quienes todavía buscan hacerse con la protección necesaria para contemplar el eclipse de este miércoles.

Qué gafas están homologadas para ver el eclipse

Para observar el eclipse de forma segura es imprescindible utilizar gafas homologadas para la observación directa del Sol. Estas deben cumplir con la norma EN ISO 12312-2:2015 y contar con el marcado CE. Antes de utilizarlas también conviene comprobar que el filtro no presenta arañazos, dobleces o desperfectos.

Las gafas de sol convencionales no sirven, por muy oscuras que sean, ni tampoco métodos caseros como radiografías, cristales ahumados o CD. En Málaga, donde el eclipse será parcial, será necesario mantener las gafas puestas siempre que se mire directamente al Sol.