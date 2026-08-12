Cuentas saneadas para el Ayuntamiento y un presupuesto "ficticio" para la oposición: así queda el balance presupuestario de Málaga en 2025

El Ayuntamiento de Málaga ha aprobado esta mañana en la Comisión Especial de Cuentas su Cuenta General de 2025, con los votos a favor únicamente del equipo de gobierno y en contra de PSOE y Con Málaga. Según los datos oficiales que recoge el propio Ayuntamiento, el holding municipal ejecutó el 89% de las inversiones previstas en el presupuesto inicial, redujo su índice de endeudamiento hasta el 31,09% de los ingresos corrientes (muy por debajo del límite legal del 110%) y cerró el año con un remanente de tesorería de 102,44 millones de euros, es decir, dinero disponible que no llegó a comprometerse en gasto. Esas mismas cifras han sido leídas de forma muy distinta por la oposición, que sostiene que la cantidad de presupuesto sin ejecutar es mucho mayor de lo que reflejan esos datos oficiales.

Qué significa que se quede dinero sin gastar

Que una parte del presupuesto no se ejecute no quiere decir que ese dinero se pierda: vuelve a las cuentas municipales como remanente, disponible para años futuros. Pero sí puede significar que, durante 2025, una parte de las obras, contrataciones o inversiones planificadas no llegaron a materializarse en el plazo previsto. Aquí es donde gobierno y oposición discrepan de forma más notable, y conviene distinguir con cuidado qué dato viene de dónde.

El comunicado oficial del Ayuntamiento sobre la Cuenta General cifra la ejecución de inversiones del holding municipal (sin contar las empresas públicas) en el 89% del presupuesto inicial, es decir, en torno a un 11% sin ejecutar. La edil socialista Lorena Doña, en cambio, ha dado en la comisión una cifra bastante más alta: según sus datos, se quedó sin ejecutar el 23,48% del presupuesto municipal total, y en el capítulo de inversiones, 95 millones de euros solo en el Ayuntamiento (sin contar el resto del holding), una cantidad con la que, según su cálculo, se podrían haber construido en torno a 700 viviendas públicas de 70 metros cuadrados.

Estas dos cifras no son necesariamente incompatibles entre sí (una habla de todo el holding y del presupuesto total, la otra del Ayuntamiento en solitario y solo del capítulo de inversiones), pero tampoco hay ninguna fuente que aclare esa diferencia de perímetro.

Doña ha aportado también un dato específico sobre la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) que, de confirmarse, ilustraría un problema de gestión: según ha explicado, este organismo paga a sus proveedores en una media de trece días, pero tarda más de trece meses, en torno a 401 días, en cobrar lo que se le debe, un desfase que, a su juicio, erosiona su liquidez y ayuda a explicar por qué acumula remanente en lugar de ejecutarlo en nuevas actuaciones.

Menos deuda: una cifra con dos lecturas

El otro gran dato del año es la reducción de deuda. El Ayuntamiento cifra el índice de endeudamiento municipal a 31 de diciembre de 2025 en el 31,09% de los ingresos corrientes (36,16% si se cuentan los préstamos para vivienda protegida), muy por debajo del límite legal del 110%. En la comisión, Doña ha situado la deuda en cifras absolutas: 52 millones de euros amortizados durante el año, hasta dejarla en 141 millones. En cualquier caso, tanto el gobierno municipal como la oposición coinciden en que la deuda ha bajado; lo que interpretan de forma distinta es qué significa eso.

Para el concejal de Hacienda, Carlos Conde, reducir deuda mientras se mantiene un remanente saludable es una muestra de buena gestión: evita que el Ayuntamiento cierre el ejercicio con déficit y demuestra, a su juicio, que las cuentas públicas se manejan con margen de seguridad. Con Málaga y el PSOE no cuestionan que bajar la deuda sea positivo en sí mismo, pero consideran que no debería presentarse como un éxito si al mismo tiempo se dejan sin ejecutar inversiones que la ciudad necesita. El portavoz de Con Málaga, Nico Sguiglia, lo ha resumido con una comparación doméstica: critica que se presuma de ahorro mientras persisten necesidades sin resolver en los barrios, como si unos padres presumieran de sus ahorros mientras sus hijos siguen con las zapatillas rotas.

La explicación del equipo de gobierno sobre las inversiones sin ejecutar

Carlos Conde ha rechazado que los datos reflejen una gestión ineficiente y ha ofrecido una lectura distinta del mismo presupuesto. Según ha explicado, el presupuesto inicial que aprueba el Pleno no recoge todas las inversiones reales que termina ejecutando el Ayuntamiento a lo largo del año, porque se van incorporando fondos de ejercicios anteriores (préstamos, subvenciones de otras administraciones o fondos europeos) que amplían ese presupuesto de partida. Buena parte de los 130 millones de euros en modificaciones presupuestarias registradas durante 2025, que la oposición señala como síntoma de improvisación, corresponden, según Conde, a esas incorporaciones y no a cambios de rumbo sobre la marcha.

Con ese argumento, Conde ha defendido que el Ayuntamiento llegó a ejecutar en 2025 un 101,74% de lo presupuestado inicialmente, es decir, más de lo aprobado en un primer momento, al sumar las inversiones arrastradas de años anteriores. Y ha puesto en contexto la evolución de la inversión municipal ejecutada en los últimos cinco años, que según sus cifras no ha dejado de crecer: 53,28 millones de euros en 2021, 67 millones en 2022, 96 millones en 2023, 107 millones en 2024 y 116 millones en 2025.