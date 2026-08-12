Detenido en Málaga un hombre por apuñalar a otro por la espalda tras una discusión

La Policía Local de Málaga ha detenido a un hombre de 40 años como presunto autor de un delito de asesinato en grado de tentativa después de, supuestamente, apuñalar por la espalda a otro hombre de 48 años tras una discusión previa.

Los hechos ocurrieron sobre la medianoche del jueves al viernes 31 de julio en calle Actriz Rosario Pino, en Málaga. Una patrulla que circulaba por la zona escuchó fuertes voces y, al mismo tiempo, fue requerida por una pareja que alertó de una reyerta en un bar.

Confesó a los agentes que acababa de apuñalar a un hombre

Mientras se dirigían hacia el establecimiento, los policías se cruzaron con dos hombres que huían a la carrera. Tras interceptarlos, comprobaron que uno de ellos presentaba restos de sangre en la cabeza, el rostro y la ropa.

Según ha informado la Policía Local, el hombre manifestó de forma espontánea a los agentes que acababa de apuñalar a una persona y que había arrojado el cuchillo a las puertas del bar donde se había iniciado la disputa.

Ante sus declaraciones, los policías lo introdujeron en el vehículo policial para garantizar su custodia. Uno de los agentes se desplazó entonces hasta el establecimiento acompañado por el segundo hombre interceptado, que resultó ser hermano del presunto agresor.

La víctima tuvo que ser ingresada en la UCI

En la terraza del bar encontraron a la víctima, de 48 años, sentada y con fuertes dolores. Poco después llegaron los servicios sanitarios, que habían sido requeridos previamente y trasladaron al herido en ambulancia hasta un centro hospitalario.

Los agentes se interesaron posteriormente por su evolución y tuvieron conocimiento de que el hombre había sido ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), aunque, en principio, no se temía por su vida.

Un cuchillo de cocina con una hoja de 19 centímetros

La Policía Local localizó también en las inmediaciones el arma presuntamente utilizada en la agresión. Se trataba de un cuchillo de cocina de grandes dimensiones, con una hoja ancha de 19 centímetros de longitud, que fue intervenido por los agentes.

A partir de las declaraciones de testigos e implicados, la Policía pudo reconstruir lo ocurrido. Según las pesquisas, familiares de ambas partes habían mantenido previamente una discusión durante la que se produjeron amenazas.

En un momento determinado, el ahora detenido habría asegurado que se marchaba a casa. Sin embargo, regresó unos diez minutos después con el cuchillo oculto entre sus ropas.

El ataque se produjo por la espalda

Según la versión recabada por los agentes, el hombre atacó entonces a la víctima por la espalda, alcanzándola con el arma en el costado derecho.

Tras los hechos, los policías procedieron a su detención como presunto autor de un delito de asesinato en grado de tentativa. En primer lugar fue trasladado a un centro médico para recibir asistencia y, posteriormente, a dependencias policiales.

Finalmente, el detenido fue puesto a disposición judicial.