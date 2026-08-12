Drones, 5.700 fuegos artificiales y una tonelada de pólvora: así arrancará la Feria de Málaga este viernes

Empieza la feria y los malagueños lo saben. Este viernes se inaugura la Feria de Málaga con sus tradicionales fuegos, que este año llegarán acompañados de un espectáculo de drones y sumarán casi 5.700 disparos de pirotecnia y una tonelada de pólvora en apenas media hora de cielo malagueño.

El Ayuntamiento ha confirmado que el pistoletazo de salida a la Feria 2026 se dará la noche del viernes 14 de agosto con un doble espectáculo: primero, 440 drones formando imágenes tridimensionales sobre el Dique de Levante y San Andrés; después, un castillo piromusical con 5.694 efectos pirotécnicos sincronizados con nueve canciones.

Drones sobre el Dique de Levante y San Andrés

El espectáculo arrancará a las 23:50 horas con dos exhibiciones lumínicas simultáneas de diez minutos de duración, una desde el Dique de Levante y otra desde San Andrés. En cada punto volarán 220 drones (440 en total), a cargo de la empresa Umiles Entertainment, que compondrán 14 imágenes tridimensionales visibles desde hasta 500 metros de distancia.

Los aparatos volarán a una altura aproximada de 100 metros dentro de un perímetro de seguridad establecido, de forma que en ningún momento sobrevolarán a los asistentes. Según explica la empresa encargada del montaje, la tecnología empleada permite reproducir hasta 16 millones de tonalidades distintas.

Fuegos Artificiales Feria de Málaga 2025. / Gregorio Marrero

Una tonelada de pólvora para el castillo de fuegos

A partir de las doce de la noche tomará el relevo el espectáculo piromusical, obra de Pirotecnia Zaragozana, que se lanzará desde la carretera de acceso a la terminal de cruceros. Durante sus 20 minutos de duración se dispararán 5.694 unidades pirotécnicas, con una masa bruta superior a una tonelada, hasta quemar 500 kilos de pólvora.

El castillo de fuegos irá acompasado con nueve temas musicales: Infinity (Alex Christensen), Smalltown Boy (Ronan Keating), Nothing Compares 2 U (Alex Christensen), Centro de gravedad permanente (Sergio Dalma), Yo quiero verte danzar (Sergio Dalma), Yo no soy esa (Rosa López), Las campanas del amor (Owo), Rumore (Sergio Dalma) y Eloise (Nancys Rubias).

Noticias relacionadas

Con este doble estreno de tecnología y pirotecnia, la Feria de Málaga 2026 abre oficialmente sus puertas y da paso a los días grandes de agosto en la ciudad.