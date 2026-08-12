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Feria de Málaga

Drones, 5.700 fuegos artificiales y una tonelada de pólvora: así arrancará la Feria de Málaga este viernes

Casi 5.700 efectos pirotécnicos y una tonelada de pólvora iluminarán el cielo malagueño, junto a un espectáculo de 440 drones, para dar comienzo a la Feria 2026

Espectáculo pirotécnico de fuegos artificiales que dio el inicio de la Feria de Málaga 2025, desde la playa de la Malagueta

Espectáculo pirotécnico de fuegos artificiales que dio el inicio de la Feria de Málaga 2025, desde la playa de la Malagueta / Álex Zea

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Esperanza Mendoza

Esperanza Mendoza

Málaga

Empieza la feria y los malagueños lo saben. Este viernes se inaugura la Feria de Málaga con sus tradicionales fuegos, que este año llegarán acompañados de un espectáculo de drones y sumarán casi 5.700 disparos de pirotecnia y una tonelada de pólvora en apenas media hora de cielo malagueño.

El Ayuntamiento ha confirmado que el pistoletazo de salida a la Feria 2026 se dará la noche del viernes 14 de agosto con un doble espectáculo: primero, 440 drones formando imágenes tridimensionales sobre el Dique de Levante y San Andrés; después, un castillo piromusical con 5.694 efectos pirotécnicos sincronizados con nueve canciones.

Drones sobre el Dique de Levante y San Andrés

El espectáculo arrancará a las 23:50 horas con dos exhibiciones lumínicas simultáneas de diez minutos de duración, una desde el Dique de Levante y otra desde San Andrés. En cada punto volarán 220 drones (440 en total), a cargo de la empresa Umiles Entertainment, que compondrán 14 imágenes tridimensionales visibles desde hasta 500 metros de distancia.

Los aparatos volarán a una altura aproximada de 100 metros dentro de un perímetro de seguridad establecido, de forma que en ningún momento sobrevolarán a los asistentes. Según explica la empresa encargada del montaje, la tecnología empleada permite reproducir hasta 16 millones de tonalidades distintas.

16-08-25 Málaga, Fuegos Artificiales Feria de Málaga 2025. (Fotografía: Gregorio Marrero). FUEGOS ARTIFICIALES. FERIA 2025

Fuegos Artificiales Feria de Málaga 2025. / Gregorio Marrero

Una tonelada de pólvora para el castillo de fuegos

A partir de las doce de la noche tomará el relevo el espectáculo piromusical, obra de Pirotecnia Zaragozana, que se lanzará desde la carretera de acceso a la terminal de cruceros. Durante sus 20 minutos de duración se dispararán 5.694 unidades pirotécnicas, con una masa bruta superior a una tonelada, hasta quemar 500 kilos de pólvora.

El castillo de fuegos irá acompasado con nueve temas musicales: Infinity (Alex Christensen), Smalltown Boy (Ronan Keating), Nothing Compares 2 U (Alex Christensen), Centro de gravedad permanente (Sergio Dalma), Yo quiero verte danzar (Sergio Dalma), Yo no soy esa (Rosa López), Las campanas del amor (Owo), Rumore (Sergio Dalma) y Eloise (Nancys Rubias).

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Con este doble estreno de tecnología y pirotecnia, la Feria de Málaga 2026 abre oficialmente sus puertas y da paso a los días grandes de agosto en la ciudad.

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