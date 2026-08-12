El eclipse que asombró a Málaga hace más de 150 años: "A las 12:31, totalmente cubierto"

Hace ni más ni menos que 156 años, Málaga vivió un eclipse total de sol que asombró a la ciudadanía de la época y pasó a la posteridad como un gran fenómeno astronómico que, de buen seguro, tuvo que dar mucho de que hablar en las Navidades de 1870.

Y si podemos saberlo es gracias a la gran labor de investigación, rastreo y documentación del Archivo Municipal de Málaga, que ha rescatado una memoria del Avisador Malagueño, en el que se recoge el eclipse solar que se produjo el 22 de diciembre de aquel año y que se vio especialmente bien al sur de Portugal y España, en el norte de África y en parte de Europa oriental. "Causó un gran impacto en la sociedad de la época", explica el archivo.

"Son los eclipses fenómenos astronómicos de suma importancia para las investigaciones científicas concernientes a nuestro sistema planetario", explicaba aquella memoria. "El diámetro angular de la Luna, referido al del Sol, la distancia de estos dos astros, la diferencia de meridianos entre dos estaciones cualesquiera, y aun la distancia de la Luna á cada una de ellas, son consecuencias fáciles de las circunstancias que acompañan al Eclipse solar".

Imagen del eclipse de 1870, que se pudo observar desde Málaga. / L.O

Esa memoria incluye también los resultados del trabajo de campo que se desarrolló durante la ocultación del sol, con un registro de la evolución de la temperatura de un termómetro expuesto a la luz solar desde las 10:30 de la mañana de aquel día hasta las 13:30. En concreto, a las 12:02 comenzaba el eclipse y a las 12:31 se encontraba ya "totalmente cubierto".

La ciudad de Málaga volverá a vivir en esta jornada uno de los momentos más destacados de la observación astronómica abierto a toda la ciudadanía, eso sí, tomando todas las precauciones pertinentes, como el uso de unas gafas homologadas para observar el eclipse con seguridad.