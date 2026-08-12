¿Eclipse a De la Torre?: Mariano Ruiz Araujo tiene nueve meses para ganarse Málaga

Hay que remontarse hasta el verano de 2022 para recordar unos meses de julio y agosto como los de este 2026 en Málaga. A falta de tres días para el arranque del evento más esperado del año en la ciudad, por supuesto que huele a ambiente de festejo, pero los grandes titulares no los están copando los preparativos para El Real, sino los de una precampaña que se antojaba en septiembre y que se ha instalado en el ánimo de quienes saben que no hay ni un minuto que perder en la carrera hacia las urnas. Cuando las luces de El Real se apaguen el domingo 23, comenzará la verdadera cuenta atrás. Quedarán exactamente nueve meses para ganarse la ciudad. El tiempo apremia.

La pregunta es precisamente si basta con el tiempo que dura un curso político para cambiar las reglas de una ciudad que lleva 26 años jugando al mismo juego. Y la otra gran cuestión es si los vecinos que la habitan buscan aire freso o prefieren nadar en la comodidad que entraña lo conocido. Si hay algo indiscutible es que, frente a discursos detractores o ensalzadores de la gestión De la Torre, Málaga ha cambiado sustancialmente desde que en aquellos años 2000 la entonces regidora de la capital, Celia Villalobos, atendiera a la llamada de José María Aznar para ser ministra de Sanidad y Consumo y cediera su puesto al entonces concejal de Urbanismo.

El actual portavoz del PSOE malagueño, Mariano Ruiz Araujo, busca recrear con De la Torre lo que la luna hará en el cielo con el sol esta tarde: un eclipse sin precedentes. Araujo está convencido de que Málaga necesita una mirada desde otro prisma y tiene claro que sus gafas están mejor homologadas que las del líder de los populares en la capital. Así se entiende mejor que el paleño confirmara este martes que se presentará a las primarias de su partido para los comicios municipales de 2027.

Hasta ahora todos los focos alumbraban a Josele Aguilar, que además de ser secretario general del partido en la provincia, repite como parlamentario andaluz en la nueva legislatura de Moreno Bonilla. El socialista había dejado caer en alguna ocasión que aspiraba a ser el rival de De la Torre en las urnas, pero el anuncio de Araujo y su ascenso a portavoz adjunto de la bancada de María Jesús Montero han cambiado los planes de Aguilar. Por lo pronto, el paleño tiene el aval de su partido a nivel regional y local y se postula como futurible candidato a la Alcaldía de Málaga. Será en septiembre cuando comience el proceso de primarias. La mala noticia es que tiene poco tiempo para darse a conocer en todos y cada uno de los barrios, que son su principal foco electoral. La buena es que la campaña que está llevando a cabo en redes sociales se sale de las que acostumbraba a hacer su predecesor, Dani Pérez, y esa estrategia se ha comprobado que funciona.

Cronología de una candidatura anunciada

El Partido Popular de Alberto Núñez Feijóo fue el primero en desvelar que Francisco de la Torre renueva candidatura a la Casona del Parque. Los populares malagueños se vieron obligados a desvelar este secreto a voces el pasado mes de julio a petición de la dirección nacional de su partido, que se afanó reunir y presentar en Santiago de Compostela a los 50 candidatos de las capitales de provincia de cara a las municipales de 2027. Días después llegaría la respuesta unitaria de la izquierda malagueña. No del PSOE, sino de los partidos que conforman Por Andalucía, que presentarán candidatura conjunta para pelear los sillones del Ayuntamiento.

Málaga es de esas ciudades donde Podemos e Izquierda Unida llegan a acuerdos de unidad para ilusionar a su electorado. Cada partido de la coalición hará criba interna previa entre su militancia, una preselección que dará paso a las primarias de la agrupación política que les dará nombre en el registro electoral. En el ala de Podemos, el concejal Nico Sguiglia ya se ha postulado para salir electo entre los suyos. Mientras, en IU lo están demorando.

Casi con total seguridad y salvando cambios de última hora, será unas primarias entre la que fuera candidata en los pasados comicios municipales, Toni Morillas, y Sguiglia. No desisten en el intento de tender la mano a Adelante Andalucía pese a que la adhesión es más que improbable dada la oportunidad que se le presenta al partido de José Ignacio García para instalarse por primera vez en los Ayuntamientos de todo el territorio andaluz. Todo apunta a que aprovecharán el tirón de las autonómicas. La candidatura de Vox no tiene aún un perfil nítido, pero el avance de Adelante podría tambalear la armonía de la derecha y llevar a los de Abascal hasta el Ejecutivo malagueño.

El panorama de la izquierda es está igual de reñido para el Partido Socialista de Mariano Ruiz Araujo que el escenario de la derecha de De la Torre. Por los resultados de mayo, se espera que Adelante Andalucía dé la sorpresa, pues los andaluces consideraron en la última encuesta sociológica del Centra que son el segundo partido en la comunidad autónoma que mejor respuesta podría dar a sus problemas. Pero Málaga no tiene todavía a un líder de masas, a un José Ignacio García capaz de todo. En cualquier caso, basta con la entrada de Adelante en el Consistorio malagueño para revolver las tripas de la Casona del Parque. Alguien tendrá que perder escaños.