Accidente
Fallece un trabajador tras chocar su camión contra la fachada de una vivienda en Tolox
Los hechos tuvieron lugar sobre las 11,55 horas de este pasado lunes en la calle Nueva en el citado municipio malagueño
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MÁLAGA
Un trabajador de 47 años ha fallecido este pasado lunes tras chocar su camión contra una fachada en el municipio malagueño de Tolox, según han indicado desde el sistema Emergencias 112 Andalucía.
Los hechos tuvieron lugar sobre las 11,55 horas de este pasado lunes en la calle Nueva en el citado municipio malagueño. El 112 fue alertado de que un camión había chocado contra la fachada de una vivienda.
De inmediato, dieron aviso a los efectivos del 061 y de la Guardia Civil, quienes confirmaron que un trabajador de 47 años había fallecido. Se desconocen, por el momento, las circunstancias del accidente.
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