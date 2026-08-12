Málaga se asoma al cielo para contemplar el eclipse solar 20 años después del último intento

Era 3 de octubre de 2005 y gran parte de la ciudadanía malagueña, al igual que en el conjunto del país, dejaba el trajín de un lunes cualquiera para ponerse unas gafas y mirar al cielo. Hay quién lo recuerda estando en el trabajo, otros en el patio del colegio, otros de paseo... la semana arrancaba con el gran fenómeno astronómico del que se llevaba hablando desde hacía meses, un eclipse de sol anular, es decir, en el que la luna cubriría la esfera solar aunque dejando ver una circunferencia brillante.

Sin embargo, las crónicas de entonces cuentan que la espesa nubosidad de aquella mañana impidió a los malagueños disfrutar del eclipse, extendiéndose la decepción especialmente entre aquellos que se habían preparado para la ocasión, con gafas, conexión por internet para ver la retransmisión en direco y cámaras protegidas para inmortalizar el momento.

21 años después del intento fallido

Hoy, 12 de agosto de 2026, ni más ni menos que 21 años después, Málaga vuelve a asomarse al cielo para contemplar el eclipse de sol, aunque a sabiendas que no es la Costa del Sol la mejor latitud para contemplarlo, ya que en esta ocasión, los más afortunados serán los ciudadanos del norte de España. Pese a ello, esta jornada será, sin duda, un buen calentamiento para los eclipses que se sucederán en 2027 y 2028, y que sí prometen dar un gran espectáculo astronómico en la provincia.

Guardia Civil

Aún así, la ciudadanía se ha preparado con ilusión, y también precaución, para el momento, eligiendo una buena localización y, lo más importante, protegiéndose la vista con las gafas homologadas para ello, que se han podido comprar en las ópticas -algunas con colas de más de una hora en la cuenta atrás para el eclipse- y que también ha repartido el Ministerio de Sanidad junto a la ONCE.

"No te quieres perder algo tan excepcional"

En torno a una veintena de personas se han congredado esta tarde en el mirador del Morlaco, en Málaga capital, para contemplar el eclipse de sol con vistas a la bahía. Sobre las ocho de la tarde, y con un picnic de por medio, el asombro ya era total, al verse una pequeña franja del sol oscurecida por la irrupción de la luna.

Una joven observa el eclipse solar desde El Morlaco / Ana I. Montañez

“Lo he vivido con un poco de miedo por la sobre información de estos días y por todos los casos que han salido en la tele”, contaba Laura Bueno a este periódico. “Pero al final no te quieres perder algo tan excepcional que pasa cada tan tiempo”

Gente esperando el eclipse en el mirador de la Sierra de Tolox. / l.o.

El eclipse, desde el Parque Nacional de la Sierra de las Nieves

El mirador de la Sierra de Tolox, camino del puerto de Las Golondrinas, con una vista privilegiada a La Torrecilla, reunió a una quincena de personas que habían llegado tras una buena caminata. Con sus gafas y mucho entusiasmo contemplaron el eclipse mientras el sol se escondía tras uno de los picos más altos de la provincia. Unos kilómetros más abajo, junto al hotel Cerro de Hijar, otra decena de personas se reunió bajo un pinsapo para ver el eclipse, pese a algunas nubes que molestaban la visión levemente.

Vista del eclipse desde la Sierra de Tolox, el corazón de la Sierra de las Nieves. / Josemi Sepúlveda

Desde el Monte Calamorro hasta Antequera

La Opinión de Málaga asiste a este fenómeno desde diferentes puntos de la provincia, como el Monte Calamorro, una de las localizaciones más recomendadas -a la que se puede acceder en teleférico-, desde las playas de la costa oriental de la provincia, los Montes de Málaga, el Morlaco, desde Antequera, e incluso desde el estadio de la Rosaleda, donde el Málaga CF se enfrenta al Fulham. El momento más espectacular llegará sobre las 20:38 horas, cuando ocultará alrededor del 95% del disco solar y dejará visible únicamente una fina franja luminosa.

Varias personas se preparan para ver el eclipse en Club Náutico de Puerto Marina, en Benalmádena. / Alberto Bellido

En plenas vacaciones de verano y con un pronóstico de nubosidad más que favorable, esta será una jornada inolvidable para la ciudad.