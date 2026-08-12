Málaga pagará hasta 400 euros por vivienda a las comunidades de propietarios que instalen contadores de agua individuales

Cerca de cien mil viviendas malagueñas, repartidas en casi cuatro mil edificios, siguen sin un contador de agua propio, lo que significa que sus vecinos no pueden saber cuánta agua gastan realmente ni pagar solo por su consumo. El Ayuntamiento, a través de Emasa, ha aprobado una nueva convocatoria de ayudas que eleva hasta 400 euros por vivienda la subvención para instalar baterías de contadores individuales, más del doble de lo que se ofrecía hasta ahora.

Qué significa no tener contador propio

En muchos edificios antiguos de Málaga el agua se mide con un único contador general para todo el inmueble. El recibo total se reparte después entre los vecinos, normalmente a partes iguales o en función de un coeficiente de la vivienda, sin relación con lo que cada uno ha gastado de verdad. Quien vive solo y ahorra agua paga lo mismo que una familia numerosa con la lavadora puesta a diario.

A esto se suma un segundo problema, distinto pero relacionado: hay edificios donde sí existen contadores individuales, pero están instalados dentro de las viviendas, en las escaleras o en los rellanos. Eso obliga a los técnicos de Emasa a llamar puerta por puerta para tomar las lecturas, complica las revisiones y dificulta detectar fugas a tiempo.

La nueva convocatoria de Emasa busca corregir ambas situaciones: sustituir los contadores generales por baterías individuales y sacar al exterior los contadores que hoy están dentro de las casas o en zonas de paso.

Cuánto dinero puede recibir una comunidad de vecinos

La ayuda se dirige a las comunidades de propietarios, no a los vecinos de forma individual, y llega en varios pagos que se pueden sumar entre sí. La subvención principal, destinada a costear la instalación de la batería de contadores, sube de los 150 euros por vivienda que se pagaban en la anterior convocatoria a un máximo de 400 euros por vivienda en la nueva.

A esa cantidad se le puede sumar una segunda ayuda, pensada para cubrir los gastos de gestión: si la comunidad cuenta con un administrador colegiado, puede recibir 500 euros adicionales más 50 euros por cada vivienda para pagar los trámites de la subvención. Y todavía hay una tercera partida, esta vez para cubrir la parte técnica del proyecto: otros 500 euros más 50 euros por vivienda para contratar al equipo técnico responsable de la obra y a la empresa instaladora.

En la práctica, esto quiere decir que una comunidad puede recibir, sumando los tres conceptos, bastante más que los 400 euros por vivienda del titular, siempre que cumpla los requisitos de cada tramo.

Quién puede pedirla y cuándo

La solicitud no puede realizarla un vecino a título individual: debe ser la comunidad de propietarios la que tramite la ayuda para acometer la instalación en el edificio. Las comunidades interesadas tendrán tres meses desde que se publique la convocatoria en la web de Emasa para presentar su solicitud. La partida inicial destinada a este programa es de 200.000 euros.

No todas las comunidades tendrán las mismas opciones de conseguirla: Emasa ha fijado varios criterios para priorizar a quién concede la ayuda. Pesará la capacidad económica de la comunidad para asumir la inversión, la antigüedad del edificio y, por tanto, el estado de sus instalaciones interiores, si existen suministros sin contratar en el inmueble (una situación que genera ineficiencias en el consumo de agua) y si hay viviendas sin contrato de agua dentro de la comunidad.

Por qué le interesa esto a Emasa

Según defiende la propia empresa municipal, individualizar los contadores y agruparlos en baterías fomenta un uso más responsable del agua, porque cada vecino puede ver exactamente cuánto consume. Además, al renovar las instalaciones interiores del edificio se reducen las fugas, y sacar los contadores al exterior facilita que el personal de Emasa pueda leerlos sin necesidad de acceder a cada vivienda.