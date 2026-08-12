Comercio
Un nuevo Carrefour City sustituye a la zapatería Mad Mad en Calle Nueva
La inauguración será el 13 de agosto y estará abierta de lunes a sábado con un horario bastante amplio
La zapatería "Mad Mad", donde anteriormente se encontraba "Marypaz", cierra su establecimiento en el número 28 de calle Nueva y será sustituida por un nuevo Carrefour City, una franquicia perteneciente a la famosa cadena de supermercados francesa que se está expandiendo progresivamente por el casco histórico de Málaga en sus diferentes modalidades de tienda. La apertura tendrá lugar el próximo 13 de agosto y contará con un horario de lunes a sábado, incluso algunos festivos.
Hay que recordar que esta calle ya ha vivido varias transformaciones comerciales muy simbólicas, como el cierre de uno de los últimos locales de Juguetes Carrión y su reconversión en otra tienda de la franquicia turrones Vicens, o la clausura de Zaldi Hogar, dedicado a la venta de sábanas, toallas y otros artículos para el hogar, en el que abrió posteriormente un Mira Mira, cadena especializada en joyas que, de igual forma, está muy presente en el centro de la capital malagueña.
Presencia de la franquicia en Málaga
Durante los últimos años, la cadena ha establecido numerosos locales en la provincia, especialmente en el centro de la capital, donde ha ido sustituyendo a comercios emblemáticos como la "Tetería San Agustín", donde actualmente se encuentra un Carrefour Express, o la reciente apertura de otro supermercado en la plaza de la Constitución.
La apuesta por la mayor presencia de estos supermercados en el centro de Málaga responde a la gran afluencia de turistas que visita la ciudad actualmente. La idea es proporcionar a estos visitantes un espacio para hacer compras rápidas y prácticas, mediante productos básicos y con un horario bastante flexible. De esta manera, la intención es adaptarse al modelo de las grandes ciudades europeas, pensando en el bienestar y la comodidad de los extranjeros.
Con la instalación de este Carrefour City, la suma de este supermercado en el casco histórico sería de 8 locales: Alameda principal, Plaza de la Constitución, Calle Especería, Calle Tejón y Rodríguez, Plaza de la Merced, Calle Atarazanas, Plaza del Obispo y la más reciente en Calle Nueva.
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