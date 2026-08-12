Seguridad
La Policía Nacional movilizará en Málaga a casi 200 agentes en los principales puntos de observación del eclipse
La presencia de los agentes será más notable en las zonas de playas en puntos altos como Gibralfaro en la capital, el Torcal de Antequera, el Tajo de Ronda, el Monte Calamorro en Benalmádena o los Altos de Marbella
La Comisaría Provincial de Málaga movilizará esta tarde a 184 agentes de la Policía Nacional para prevenir la delincuencia y el mantenimiento de la seguridad ciudadana en los principales puntos de la provincia previstos para la observación del eclipse solar. Según fuentes del cuerpo, la presencia policial incluirá las zonas de acceso a los mismos para detectar cualquier acto que tenga la finalidad "perturbar la contemplación del fenómeno astronómico.
Ojo con los hurtos
Este dispositivo ese extenderá por todo el litoral malagueño, siendo las zonas más sensibles las playas y puntos altos, donde la concentración de personas y vehículos podría favorecer actividades delictivas como los hurtos. Entre estos últimos destacan los miradores como el de Gibralfaro en la capital, el Torcal de Antequera, el Tajo de Ronda, el Monte Calamorro en Benalmádena o los Altos de Marbella, entre otros enclaves. Los diferentes dispositivos estarán conformados principalmente por agentes de seguridad ciudadana especializados en el mantenimiento del orden público, que contarán con el apoyo de otras especialidades policiales. La mayoría de los funcionarios trabajarán uniformados.
Detección de drones
Además, se desplegará un dispositivo específico por parte de la Unidad Aérea para evitar el vuelo no autorizado de drones o aeronaves no tripuladas. "Todos ellos se desarrollarán en coordinación con Protección Civil, servicios de emergencias, policías locales y el resto de organismos implicados", han explicado. Desde la Policía Nacional se aconseja planificar los desplazamientos con suficiente antelación, consultar las páginas oficiales con los puntos de observación preferentes y las zonas de exclusión. Además se recomienda evitar desplazamientos innecesarios y seguir en todo momento las indicaciones de los agentes y de los servicios de emergencia.
La Policía Nacional movilizará a unos 9.400 agentes por toda España con motivo de este evento.
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