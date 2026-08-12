Estas son las mejores terrazas de Málaga para comer este verano, según TheFork

Comer al aire libre, disfrutar de las vistas y descubrir algunas de las propuestas gastronómicas más destacadas de la provincia. TheFork ha seleccionado cuatro restaurantes de Málaga entre las 50 mejores terrazas de España en la cuarta edición de TheFork Summer Hits 2026, el ranking con los establecimientos que, según la plataforma de reservas, no hay que perderse este verano.

Andalucía es, además, la comunidad autónoma con mayor presencia en la clasificación, con un total de nueve restaurantes seleccionados. El primer puesto a nivel nacional es para El Cuartel del Mar, en Chiclana de la Frontera (Cádiz).

El Taller de Larios 10, en pleno centro de Málaga

El restaurante malagueño mejor posicionado es El Taller de Larios 10, que ocupa el puesto 16.º del ranking nacional. Situado en pleno centro de Málaga, cuenta con un espacio al aire libre desde el que disfrutar de las vistas a la zona monumental de la ciudad.

Taller de Larios 10 / L.O

Su propuesta gastronómica está dirigida por el chef Xavier Campos, que apuesta por "platillos singulares" a través de una carta que va cambiando al ritmo de las temporadas y combina tradición local y creatividad culinaria.

Otro de los restaurantes de la capital que entra en la selección es Lola, situado en el Only YOU Hotel Málaga, que alcanza el puesto 22.º. Ubicado en el emblemático edificio de La Equitativa, en pleno centro de la ciudad, destaca especialmente por su terraza con vistas hacia el puerto y Muelle Uno. A las panorámicas se suma una propuesta gastronómica de inspiración mediterránea, convirtiéndolo en uno de los enclaves elegidos por TheFork para disfrutar de una comida o cena al aire libre este verano.

Restaurante Príncipe de Asturias en el Hotel Miramar. / L.O

En el puesto 37.º aparece Príncipe de Asturias, el restaurante del Gran Hotel Miramar de Málaga. Su cocina apuesta por una gastronomía sostenible basada en productos locales, de temporada y ecológicos.

El establecimiento se incorpora así a la lista de TheFork como otra de las terrazas malagueñas destacadas para quienes buscan combinar gastronomía y un entorno privilegiado.

El Lago lleva a Marbella al ranking

La representación malagueña se completa con El Lago, en Marbella, situado en el puesto 46.º. El restaurante se encuentra a orillas de un lago privado, uno de los principales atractivos de un espacio rodeado de naturaleza.

A este enclave se suma una propuesta gastronómica de alto nivel que convierte al establecimiento marbellí en una de las cuatro terrazas de la provincia incluidas este año en TheFork Summer Hits.

Andalucía lidera la lista con nueve restaurantes

Más allá de Málaga, Andalucía suma nueve establecimientos entre las 50 mejores terrazas de España. La mejor clasificada es El Cuartel del Mar, en Chiclana de la Frontera, que ocupa directamente el primer puesto nacional.

También destaca Carmen Aben Humeya (5.º), en Granada, un espacio histórico del Albaicín con panorámicas de la Alhambra y una cocina andaluza de autor.

La selección se completa con Manolo León Plaza del Duque (32.º), en Sevilla, referente de la cocina sevillana; El Mirador (41.º), en Granada, con vistas al Albaicín y la Alhambra; y El Mirador de Sevilla (49.º), ubicado en el Hotel Da Vinci y con una propuesta de raíces andaluzas centrada en poner en valor el producto.