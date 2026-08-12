El tiempo en Málaga para ver el eclipse: esta es la previsión de la Aemet sobre la nubosidad

Málaga, al igual que el resto de España, se prepara para vivir este miércoles uno de los grandes acontecimientos astronómicos del siglo: el eclipse solar del 12 de agosto, que podrá observarse en todo el país.

En la provincia de Málaga, el eclipse comenzará alrededor de las 19:43 horas, cuando la Luna empiece a interponerse entre la Tierra y el Sol. El momento más espectacular llegará sobre las 20:38 horas, cuando ocultará alrededor del 95% del disco solar y dejará visible únicamente una fina franja luminosa.

Con el lugar elegido y las gafas homologadas preparadas, queda una pregunta clave: ¿estará el cielo despejado para poder ver el eclipse en Málaga?

A diferencia de algunas zonas del norte de España, donde existe riesgo de nubosidad en Málaga los cielos permanecerán despejados, por lo que las nubes no deberían dificultar la observación del fenómeno.

Según la Agencia Estatal de Meteorología, en la capital el cielo estará prácticamente libre de nubes, aunque las temperaturas seguirán siendo elevadas. Las máximas alcanzarán los 36 ºC durante el día y, conforme se acerque el atardecer y coincida con el eclipse, los termómetros rondarán todavía los 34 ºC.

El año que viene Málaga volverá a vivir otro eclipse. / DPA; Clara Margais / MZE_EXTERNAS

Una situación similar se espera en Benalmádena y Torremolinos, dos de los puntos de la Costa del Sol desde los que muchos malagueños buscarán disfrutar del fenómeno: cielos despejados y temperaturas todavía altas a última hora de la tarde.

Quienes opten por observarlo desde el Valle del Guadalhorce tampoco tendrán que preocuparse por las nubes, aunque sí por el calor. Entre las 19:00 y prácticamente las 21:00 horas, coincidiendo con buena parte del eclipse, los termómetros no bajarán de los 34 ºC.

También Antequera, uno de los lugares recomendados para contemplar el fenómeno astronómico, contará con buenas condiciones de visibilidad. Allí se esperan cielos despejados y temperaturas cercanas a los 32 ºC durante el eclipse.

Cuándo hay que usar las gafas

En Málaga, las gafas de eclipse deberán utilizarse durante todo el tiempo que se mire directamente al Sol. Al tratarse de un eclipse parcial, no habrá ningún momento de totalidad en el que sea seguro observarlo sin protección.

Por tanto, desde que comience el eclipse sobre las 19:43 horas y también durante su máximo, alrededor de las 20:38 horas, será necesario llevar gafas homologadas para eclipses cada vez que se dirija la mirada al Sol. Solo podrán retirarse al dejar de observarlo directamente o cuando el Sol se haya ocultado por completo.

Este fenómeno es tan especial porque es el primer eclipse total de Sol visible desde la Península en más de un siglo y el primero de tres eclipses excepcionales que atravesarán el país hasta 2028.